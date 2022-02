Hannover

„Auf, auf, Jungs, bis an die Ziellinie sprinten und dann noch fünf Liegestützen – aber saubere!“, ruft Janique Bohrmann ihren Spielern zu. „Ich möchte Vollgas sehen!“ Zur neuen Saison hat die Spielerin von Hannover 78 als Trainerin die Hockeymänner und die männliche ­A-Jugend des TSV Bemerode übernommen, die gemeinsam trainieren. Für sie ist das eine ganz neue Aufgabe.

Erst im Oktober hat die Sportlerin einen Trainerlehrgang gemacht, danach ging es Schlag auf Schlag. „Ich werde ja nicht jünger, und wenn ich irgendwann meine Karriere als Spielerin beenden muss, will ich trotzdem noch weiter im Hockey aktiv sein“, erklärt die 36-Jährige ihre Zukunftspläne.

So bekam Janique Bohrmann den Trainerposten in Bemerode

Max Wolff vom TSV Bemerode bekam von ihrem Lehrgang Wind, rief Bohrmann an und bot ihr den Trainerposten an. „Ich war etwas überrumpelt – und habe erst mal Nein gesagt“, erinnert sie sich und lacht. „Ich wollte erst mal Co-Trainerin oder Betreuerin werden und nicht direkt Cheftrainerin – und das von einer Männermannschaft.“

Steckbrief * 10. April 1985 in Berlin. Im Alter von vier Jahren fängt Janique Bohrmann an, beim TuS Lichterfelde in der Hauptstadt Hockey zu spielen. „Was der große Bruder macht, muss die kleine Schwester nachmachen“, sagt sie. Den Vorsprung ihres Bruders holte sie auf und schaffte es in die Bundesliga, in Berlin für die Zielendorfer Wespen und Zielendorf 88. 2012 wechselte sie für ihr Polizeistudium zum DHC Hannover, danach spielte sie bis 2016 für Eintracht Braunschweig und stieg mit dem Verein in die 1. Bundesliga auf. Daraufhin wechselte sie zu Hannover 78, zwischendurch spielte sie für den TC Blau-Weiß Berlin und 2018 noch mal mit den Wespen in der 1. Liga. Seit 2018 ist Bohrmann durchgängig bei 78. „Das sind meine besten Freunde und meine zweite Familie“, sagt sie. Wenn Bohrmann nicht auf dem Hockeyplatz steht oder bei der Polizei arbeitet, fotografiert sie die Tiere im Zoo Hannover und besteigt Gipfel. Aktuell kuriert sie sich von ihrer schweren Corona-Erkrankung und muss bei 78 aussetzen.

Sie hatte die Befürchtung, als Frau nicht als Coach von den Männern akzeptiert zu werden. Bohrmann erinnert sich noch daran, welche Wellen es bis zu ihr nach Hannover schlug, als die Olympiasiegerin Tina Bachmann die Männer von Uhlenhorst Mühlheim übernahm. Mit ihrer Zusage war es diesmal Bohrmann, deren Traineramt Wellen in der Hockeyszene schlug. „Ich habe viele Nachrichten bekommen, vor allem positive“, freut sie sich.

„Das gibt es halt nicht oft in der Hockeyszene oder generell in der Sportszene, dass eine Frau ein Männerteam übernimmt.“ Oder überhaupt eine Erwachsenenmannschaft: „Meistens übernehmen Frauen die Kinder- oder Jugendteams.“ Erklären kann sie sich das nicht. „Vielleicht traut man es uns nicht zu – oder die Frauen trauen es sich selbst nicht zu.“

Sie gibt den Ton an: Bohrmann macht ihren Jungs klare Ansagen. Quelle: Florian Petrow

Doch Bohrmann weiß, was sie kann – und traute sich deshalb. Zum einen sprechen ihre Erfolge als Sportlerin für sich: Für die Zehlendorfer Wespen hat die gebürtige Berlinerin in der 1. Liga das allererste Feld-Bundesliga-Tor in der Vereinsgeschichte geschossen. Mit Eintracht Braunschweig ist sie in die 1. Bundesliga aufgestiegen. „Dieser Moment ist unbezahlbar.“ Mit 78 ist sie gerade von der Regionalliga in die 2. Hallen-Bundessliga aufgestiegen.

Für 78 im Einsatz: Bohrmann (rechts) gegen den DHC. Quelle: Florian Petrow

Zum anderen hat sich die ehrgeizige Bohrmann ihr Selbstbewusstsein im Berufsleben angeeignet: Wenn sie nicht auf dem Hockeyfeld steht, sitzt sie im Streifenwagen: Sie ist Polizistin. Seit dem vergangenen Jahr begleitet sie Einsätze als Polizeisprecherin. „Es kann schon sein, dass ich in der Nacht nach dem Training zum Einsatz fahre.“

Hockeyspielerin, Trainerin und Polizistin: Janique Bohrmann (hinten rechts) bei der Arbeit. Quelle: Ilona Hottmann

2009 studierte sie an der Polizeiakademie in Hannoversch Münden, seitdem ist sie in Uniform unterwegs. „Da lernt man, eine gewisse Autorität auszustrahlen – wenn ich mich mit piepsiger, leiser Stimme als neue Trainerin vor eine Männermannschaft gestellt hätte, wäre das in die Hose gegangen.“

Das Gegenteil war der Fall: „Janni strahlt mehr Autorität aus als die männlichen Trainer davor“, sagt TSV-Kapitän Jakob Hoffmann (20). „Sie ist nicht so der Kumpeltyp für uns, wir nehmen sie ernst – und das ist wichtig für so ein junges Team.“ Die Trainerin lacht und sagt: „Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, dass sie mich nicht als Kumpel sehen.“

Janique Bohrmann strahlt mehr Autorität aus als die männlichen Coaches

Bohrmann macht klare Ansagen und lässt sich nicht reinreden. „Dadurch, dass es viele Jugendspieler sind, ist das Team noch sehr jung. Denen muss ich noch einiges beibringen, was ich für selbstverständlich gehalten habe. Zum Beispiel an das Equipment und den Mundschutz zu denken.“

Ihr Selbstbewusstsein will sie auch auf die Männermannschaft übertragen: „Sie gehören von ihrem Niveau nicht in die 2. Verbandsliga, wahrscheinlich könnten sie schon mit der Oberliga mithalten.“ Ihre bisherige Bilanz als Trainerin: Drei Spiele, drei Siege, null Gegentore. „Noch ein Sieg, und wir sind aufgestiegen. Der Aufstieg ist schon greifbar.“

Von Josina Kelz