Hannovers Anna Monta Olek wird zur Seriensiegerin

Hannover

Die Erfolgsgeschichte der Anna Monta Olek geht weiter. Bei den European Open in Prag schrieb die 19-Jährige vom Judo-Team Hannover das nächste Kapitel. Auch im Frauenfeld war die U21-Juniorin in der Klasse bis 78 Kilogramm nicht zu schlagen. Es war ihr fünfter Sieg bei einem internationalen Turnier in Folge. Die bisher letzte Niederlage ist lange her. Im Juli 2021 war es im Finale des Junior Europa-Cup ebenfalls in Prag.

Die Siege und vor allem die Titel bei U21-EM und U21-WM haben für Selbstvertrauen gesorgt. „Dass es aber jetzt schon bei den Frauen so weitergeht, hatte ich wirklich nicht erwartet“, sagte Olek. Sie zeigte in Prag der Konkurrenz die ganze Bandbreite ihres Könnens. Im Finale gegen die Französin Chloe Buttigieg gewann sie nach taktischer Meisterleistung, weil die Gegnerin drei Strafen bekam. Im Halbfinale hatte sie eine mittlere Wertung im Duell mit Raffaela Igl (TSV Abensberg) über die Zeit gebracht und zuvor im Viertelfinale die Kroatin Petrunjela Pavic im Golden Score geschlagen. „Ich wusste, dass die konditionelle Schwächen hat“, sagte Olek und wartete geduldig ab.

Auch Pauline Starke wieder auf dem obersten Treppchen

Fast wäre es in Prag zu einem Duell um Gold mit ihrer Trainingskollegin Christina Faber aus dem hannoverschen Judo-Zentrum gekommen. Doch Faber scheiterte im zweiten Halbfinale knapp an Buttigieg und verlor danach auch den Kampf um Bronze. Platz fünf war nach ihrer langen Verletzungspause dennoch ein Erfolg.

Auch Pauline Starke (JTH) stand wie schon vergangene Woche beim Turnier in Warschau nun wieder auf dem obersten Treppchen. Nach zwei Siegen in der Vorrunde gewann Starke in der Klasse bis 57 Kilogramm auch das Halbfinale gegen ihre deutsche Mitkonkurrentin Amelie Stoll (TSV Großhadern). Das brachte die Motivation und das Selbstvertrauen für das Finale. Die Ungarin Kitti Kovacs hatte sie schon nach 44 Sekunden besiegt. „In dieser Form sollte sie sich für eine Nominierung zur Europameisterschaft empfohlen haben“, sagte JTH-Trainer Detlef Knorrek. Laila Göbel, zweite Hannoveranerin in der Klasse bis 57 Kilogramm, wurde Siebte.

Vivian Herrmann vom Garbsener SC zeigte sich ebenfalls in Topform. Die ersten drei Begegnungen in der Klasse bis 63 Kilogramm gewann sie allesamt vorzeitig und stand damit im Halbfinale. Dort endete der Kampf gegen die Französin Agathe Devitry ebenfalls vor dem Ende der regulären vier Minuten Kampfzeit – allerdings diesmal zu Ungunsten Herrmanns. Die Garbsenerin zeigte sich unbeeindruckt. Im Kampf um Bronze setzte sie sich gegen Inbal Shemesh (Israel) nach Punkten durch.

Von Matthias Abromeit