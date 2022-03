Fußball

Beim Blick auf den bisherigen Saisonverlauf macht Marc Vucinovic aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Natürlich waren wir erst mal enttäuscht, dass wir die Aufstiegsrunde nicht erreicht haben“, gibt der Coach des Landesligisten 1. FC Sarstedt ehrlich zu. Gehe man allerdings etwas genauer in die Analyse, falle die Bilanz (23 Punkte, 24:24 Tore, sieben Siegen, zwei Remis, acht Niederlagen) nicht negativ aus.

Die Vorrunde lasse sich in zwei Abschnitte teilen. „Die ersten fünf Spiele haben wir ein bisschen vergeigt und zu viele Punkte liegen gelassen“, sagt er. In dieser Phase habe das Team vor allem zu viele Chancen verballert. Die taktische Umstellung auf Dreierkette habe sich dann als Glücksgriff erwiesen: „Wir waren defensiv stabiler, haben viel besser Fußball gespielt und auch mehr Tore geschossen“, sagt Vucinovic. „Deutlich mehr Spieler waren eingebunden, wollten aktiv am Spiel teilnehmen. Der Ball lief besser, und unsere Offensivaktionen bekamen viel Tiefe.“ So habe die Mannschaft reichlich Selbstvertrauen gesammelt. „Wir sind in einen ganz anderen Flow gekommen“, lobt der Coach. Und an den wollen die Sarstedter in der Abstiegsrunde anknüpfen.

„Unser großes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt“, betont der Coach, wohlwissend, dass dieses Projekt angesichts von sechs Absteigern schwer genug werden dürfte. Zwölf Partien, zwölfmal alles oder nichts, auf jeden Gegner trifft man nur einmal. „Ein guter Start ist wichtig und die Basis, um sich gleich wieder ein gutes Gefühl zu holen.“ Sollten die ersten Spiele wider Erwarten ergebnistechnisch in die Hose gehen, sei ihm aber auch nicht bange. „Wir haben das große Glück, Spieler zu haben, auf die man nicht einreden muss, wenn sie mal verlieren“, sagt er. „Die Jungs bringen eine extrem Eigenmotivation mit – und eine Bereitschaft, sich zu quälen und zu ackern.“ Er betreue eine Mannschaft, die man eher manchmal bremsen müsse.

Der Sarstedter Trainer weist explizit darauf hin, dass er seine Mannschaft als Außenseiter sehe. „Wir sind gefühlt noch immer ein Aufsteiger. Deshalb gehen wird das Ganze ohne Druck an, haben aber richtig Bock darauf, andere unter Zugzwang zu bringen.“ In puncto Mentalität, Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Leidenschaft macht sich der Coach keinerlei Sorgen. Auch die Arbeit gegen den Ball funktioniere, so Vucinovic. „Unsere Defensivstärke wollen wir beibehalten.“ Allerdings gebe es noch Luft nach oben, vor allem wenn es um das Spiel mit Ball gehe. Vucinovic ist noch etwas aufgefallen: „Wir sind extrem heimstark, haben aber auswärts bislang kaum etwas gerissen.“ Eine Erklärung habe er dafür nicht. „Gut ist, dass es auswärts schlechter eigentlich nicht mehr geht“, unkt der Coach.

Zur Galerie Bilder vom Testspiel zwischen dem 1. FC Sarstedt und TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

In der Abstiegsrunde ist für ihn der 1. FC Wunstorf Favorit. „Die sind technisch stark, haben die nötige Souveränität am Ball und ein echt gutes Positionsspiel.“ Aber auch den TSV Stelingen, und den TuS Sulingen sowie den OSV schätzt Vucinovic hoch ein. „Unterm Strich sind aber alle schlagbar.“ Durch die Leistungen in der zweiten Hälfte der Vorrunde habe sich sein Team auf jeden Fall Respekt erarbeitet, „inzwischen haben uns alle auf dem Schirm“.

Vucinovic ist „zufrieden mit dem Ist-Zustand“

Personell gibt es im Kader nur eine Veränderung. Mit Dominik Grimpe (kam von Armina Hannover) hat der 1. FC Sarstedt einen neuen Keeper verpflichtet. „Dome ist sehr ehrgeizig, extrem motiviert und hat einen hohen Anspruch. Er macht einen richtig guten Eindruck“, lobt Vucinovic. Aber Stammtorwart Jonas Schmedt habe eine starke Vorrunde gespielt und deshalb einen kleinen Bonus.

In den ersten Testspielen gab es einen 4:3-Sieg gegen den SV Einum, ein 1:3 gegen den Oberligisten MTV Wolfenbüttel und einen 9:2-Erfolg gegen Niedersachsen Döhren. „Wir sind zufrieden mit dem Ist-Zustand. Jede Partie hat uns vorangebracht“, sagt der Coach. Der Testkick am Samstag auf dem Kunstrasen der Uni Hannover gegen den Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ging knapp mit 1:2 verloren. Lukas Schorler (28. Minute) und Steven-Emanuel Calo per Foulelfmeter (35.) brachten die Krähen in Führung, Bastian Hattendorf (48.) verkürzte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Leistung war definitiv in Ordnung. Die Jungs haben das über 90 Minuten gut gemacht“, resümiert Vucinovic. Vor der Pause habe das Team noch etwas Probleme mit dem Anlaufen gehabt, nach dem Wechsel sei es besser gelaufen, „auch in Ballbesitz“. Wenngleich es insgesamt eine chancenarme Partie gewesen sei, wäre ein 2:2 am Ende verdient gewesen. „In Anbetracht der Tatsache, dass wir keine optimale Vorbereitung hatten, bin ich überrascht, wie gut die Jungs körperlich drauf sind.“ Es könne losgehen.

Dass Co-Trainer Eugen Klein zum Saisonende aus privaten Gründen aufhören will, empfindet Vucinovic als herben Verlust. „Für mich ist das echt der Worst Case. Wir sind, was Fußball angeht, auf einer Wellenlänge, ergänzen uns super. Dazu ist er mein bester Freund und mein Trauzeuge. Unser Vertrauensverhältnis ist über Jahre gewachsen. Das reißt eine Lücke.“ Noch gebe es keine Idee, wer Klein nachfolgen solle. „Ich genieße jetzt die noch verbleibende Zeit mit Eugen, bald werde ich ihn ja dreimal weniger die Woche sehen.“ Und wird man die beiden Sarstedter Trainer in der Abstiegsrunde noch einmal gemeinsam auf dem Platz erleben – als aktive Kicker? „Wir bringen uns zumindest in die Verfassung, helfen zu können, wenn es nötig sein sollte.“

Von Jens Niggemeyer