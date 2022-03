Wetter, Platz und Leistung stimmen: TuS Garbsen hat in Arnum alles im Griff

Arnum

Den Auftakt in die Bezirksliga-Aufstiegsrunde 1 haben die Kicker des TuS Garbsen erfolgreich gestaltet: Bei der SV Arnum fuhr das Team von Martin Kummer einen verdienten 1:0-Erfolg ein. „Das Wetter stimmte, der Platz war top, und unsere Leistung war auch gut“, sagte der TuS-Coach. Defensiv habe seine Mannschaft nichts wirklich Zwingendes zugelassen, vorne sei man immer wieder gefährlich gewesen. „Wir haben es leider versäumt, den Deckel frühzeitig draufzumachen“, sagte Kummer. „Die Chancen dafür waren da.“

Christoph Boyn, Trainer der Gastgeber attestierte seiner Mannschaft, läuferisch und kämpferisch alles gegeben zu haben. „Aber in der Offensive hatten wir insgesamt keine Durchschlagskraft. Da hat uns aufgrund der vielen Ausfälle die Qualität gefehlt.“ Er habe ein „sehr intensives Spiel“ gesehen, so Boyn. „Es ging zur Sache.“ Aus den Umschaltaktionen habe seine Mannschaft jedoch zu wenig Kapital schlagen können: Zwei Schüsse von Jacques Hieronymus und Kristiani Gjetaj sowie ein Kopfball von Felix Rademacher, mehr sei nicht herausgesprungen, „auch weil die Garbsener konsequent und gut verteidigt haben“, sagte der SV-Coach.

Das eigene Defensivverhalten lobte dann auch Kummer: „Die Arnumer haben sehr viele lange Bälle gespielt, vor allem auf Rademacher, und den hat Daniel Thomaschewski extrem gut aus dem Spiel genommen.“ Seine Mannschaft sei insgesamt die aktivere gewesen, befand Kummer: „Wir haben früh attackiert und versucht, schnellstmöglich in Ballbesitz zu kommen.“

Dadurch hätten sich auch immer wieder gute Kontergelegenheiten und Strafraumszenen ergeben. Bei zwei sehr guten Kopfballchancen von Halil Aydemir (3. Minute, 12.) hätte seine Mannschaft früh in Führung gehen können. „Und wir hatten noch zwei Riesenmöglichkeiten, bei denen der Sechser von Arnum jeweils mit überragenden Abwehraktionen in höchster Not gerettet hat.“ Besagter Sechser, das war Niklas Schnell, der gemeinsam mit Marc-Kevin Pohl die Innenverteidigung der Spielvereinigung bildete. „Die beiden haben – genau wie unser Torwart Stefan Zovko – ein echt starkes Spiel gemacht“, sagte Boyn. „Bei den restlichen acht ist noch Luft nach oben.“ Kurz vor der Pause ging der TuS nach einem Freistoß von Luca Wiesberg in Führung, als Tobias Quast aus Nahdistanz zum entscheidenden Treffer abstaubte (42.).

In der zweiten Hälfte bemühten sich die Arnumer zwar redlich, warfen in der Schlussphase auch alles nach vorne, doch brenzlig wurde es für die Gäste nie. „Gefühlt waren da manchmal 20 Mann an und in unserem Strafraum“, räumte Kummer ein. „Wir hatten defensiv aber alles im Griff.“ Lediglich das Tor zum 2:0 wollte nicht fallen. „Dreimal lief Dustin Quast von der Seite allein aufs Tor zu und hätte schießen können, hat aber immer drei Ideen auf einmal gehabt und sich deshalb stets falsch entschieden“, nahm der Garbsener Coach das Ganze mit Humor. Auch der agile Xelat Atalan und Luca Wiesberg hätten bei zwei Kontern jeweils völlig blank gestanden, „da haben wir den letzten Pass nicht sauber hingekriegt“. So blieb es letztlich beim knappen 1:0.

Von Jens Niggemeyer