Vor „Endspiel“ gegen Verl: TSV Havelse beschwört „den Geist von Leonardo“

Der Letzte gegen den Vorletzten. Im Rettungsfinale zwischen Havelse und Verl am Samstag (14 Uhr, HDI-Arena) „geht’s um die Wurst“, weiß Havelse-Manager Matthias Limbach: „Ein Gegner, gegen den wir ge­win­nen müssen, um noch eine Chance zu haben.“ Vorher greift Havelse in die Trickkiste und be­schwört „den Geist von Leonardo“.

Das ist kein fauler Spuk um den Schweizer Spieler Leonardo Gubinelli. Die Spieler von Trainer Rüdiger Ziehl übernachten von Freitag auf Samstag im Leonardo-Hotel. „Gu­bi­nel­li wohnt rein zufällig auch da“, sagt Limbach.

Im Leonardo hatten die Havelser vor dem Rückspiel der Relegation gegen Schweinfurt genächtigt – und stiegen auf. Nun will Limbach nicht mehr ab­stei­gen: „Ich liebe die 3. Liga“, sagt er. Deshalb schaut er sich mit der Mannschaft im Hotel am Freitagabend Würzburg gegen Viktoria Köln im Fernsehen an statt Bo­chum gegen Gladbach.

Das Hotel zahlt den größten Teil des Aufenthalts, damit „das Team eng zusammen ist vor ei­nem besonderen Spiel wie diesem“, sagt der Manager. Beim Team sind inzwischen auch wieder die Spielgestalter Julius Dü­ker und Kianz Froese. Limbach: „Man hat in Lautern (0:3) gesehen: Ohne die beiden fehlt Ruhe am Ball.“ Und dann mal se­hen, was die gemeinsame Bettruhe im Hotel be­wirkt.