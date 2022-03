Hannover

Zweites Spiel für Arminia Hannover in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga, zum zweiten Mal zu Hause – und erneut gab es eine 0:1-Niederlage. Der SVA verlor mit dem knappsten aller Resultate gegen Kickers Emden. „Dennoch haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Arminias Trainer Skerdi Bejzade, der David Lucic und Pino Ballerstedt ein Sonderlob zollte.

Ballerstedt, der bislang nicht zur Stammelf zählte, hatte nach fünf Minuten auch die erste Chance für die Gastgeber. Auf der anderen Seite ließ der SVA wenig zu - in beiden Halbzeiten, zudem agierte Arminias Keeper Lars Holm stark.

Umso ärgerlicher aus Sicht von Bejzade, dass ein Konter zum 0:1 führte. Im eigenen Angriff verlor Kriseld Doko in Bedrängnis den Ball. Eine umstrittene Szene. „Wir waren sicher, dass Foul gepfiffen wird“, sagt Bejzade. So kam es aber nicht, Tido Steffens (73.) gelang das Tor. In der Schlussphase verpasste Abdullah Jankir per Kopf den Ausgleich.

Von Stephan Hartung