Isernhagen

Neulich in der Halbzeitpause des Testspiels gegen den VfL Eintracht Hannover II hat Patrick Heldt kurz davor gestanden, seinen bereits feststehenden Entschluss doch wieder rückgängig zu machen. Dass im Sommer für ihn nach dann zwei Jahren auf seiner ersten Trainerstation beim Kreisligisten TuS Altwarmbüchen Feierabend sein würde, hatte er längst entschieden. Die Mannschaft wusste es zwar noch nicht, doch für den Coach selbst war die Sache klar.

Als sein Team nun nach 45 Minuten mit 0:5 gegen den Kontrahenten aus der 3. Kreisklasse zurücklag, war Heldt sich aber plötzlich nicht mehr sicher, ob es nicht doch besser wäre, die Brocken sofort hinzuwerfen. „Das war wirklich fürchterlich“, sagt Heldt. „Doch ich habe beherzigt, dass man nie etwas aus dem Affekt heraus entscheiden sollte.“ Sowohl der Trainer als auch seine Spieler rissen sich am Riemen: Die Partie endete mit 2:7; Heldt hielt an seinem Vorhaben fest, die Sache an der Seestraße zumindest bis Saisonende durchzuziehen. Sechs Spiele bleiben noch, das fast Unmögliche möglich zu machen und den Abstieg in die 1. Kreisklasse abzuwenden. Doch egal, wie es endet, anschließend wird die Ehe geschieden. Mittlerweile sind auch die Spieler eingeweiht.

Kein Sieg unter Heldts Regie

„Für mich hat sich das alles gut angehört. Das passt gut als erste Trainerstation“, hatte der Coach vor rund zwei Jahren anlässlich seiner Vorstellung gesagt. Viel davon geblieben ist nicht, die Zwischenbilanz fällt ernüchternd aus. Aus 17 Kreisligapartien gelang dem TuS unter Heldts Regie kein einziger Sieg. Drei Pünktchen sind eigentlich kein Empfehlungsschreiben für ein weiteres Engagement, dennoch hätten die Verantwortlichen mit ihrem Trainer gern weitergemacht. „Wir wollten verlängern und haben weiterhin an diese Konstellation geglaubt“, sagt Altwarmbüchens Sportlicher Leiter Sven Kampe. Die Mannschaft sei intakt, die Trainingsbeteiligung weiter überraschend hoch. Doch: „Die Sogwirkung, die wir uns von der Trainerverpflichtung auch versprochen hatten, ist leider ausgeblieben.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der bestens vernetzte Heldt den einen oder anderen Hochkaräter zum TuS würde lotsen können, blieb Wunschdenken. „Obwohl wir eine Menge versucht haben“, sagt Heldt. Ob mit luxuriöseren Möglichkeiten im finanziellen Bereich oder größerer Wagnisbereitschaft mehr gegangen wäre, ist spekulativ. „Sportlich befinden wir uns in einem Teufelskreis“, sagt der Nochtrainer.

Wie es 2022/23 weitergeht, vermögen weder der Trainer noch Kampe zu sagen. „Klar ist nur, dass Tim Kaufmann in irgendeiner Funktion dabeibleiben wird“, sagt Kampe über Heldts Kompagnon, der bis 2020 auch schon das alleinige Sagen beim TuS hatte. Heldt selbst ist für Neues offen, „wenn sich etwas ergibt. Und wenn nicht, dann schaue ich mir eben die Spiele von meinem ältesten Sohn an oder laufe mit meinen Kindern durch den Garten.“ Mit seiner Familie ist er gerade umgezogen, „noch fehlt die Küche“, sagt Heldt lachend. Es ist nicht die einzige Baustelle, die er aktuell hat.

Von Ole Rottmann