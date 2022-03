Barsinghausen

Beim Landesligisten TSV Barsinghausen steht der Fußball aktuell eher nicht so im Mittelpunkt. „Wir können und wollen diese Woche nicht trainieren“, sagt Coach Toni Pagano. Insgesamt gibt es derzeit 15 Corona-Positive, „das sind sieben mehr als am vergangenen Wochenende – und wer weiß, ob noch welche dazukommen“. Nach dem Ausfall des Duells beim TSV Stelingen sei das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Sulingen ebenfalls extrem fraglich. „Denn auch beim Gegner gibt es derzeit ein paar Corona-Fälle.“

Teammanager Marvin Körber bestätigt, dass sich der TSV mit den Sulingern bereits abgesprochen hat. „Beide Seiten wollen die Partie verlegen. Als Ersatztermin haben wir uns auf Mittwoch, 27. April, 20 Uhr, geeinigt. Wir hoffen jetzt, dass der Staffelleiter zustimmt.“ Die entsprechenden PCR- und Schnelltests könne man auf jeden Fall vorlegen.

Zweite Mannschaft wäre gefragt

Sollte die Partie „auf Anweisung von oben“ dennoch stattfinden, gebe es natürlich enorme Personalprobleme. Außerdem fehlen André Brockmann (Aufbautraining), Kevin Kitsch (verletzt), Robin Abram (Praktikum), Hammed Obisesan und Jannes Mustafa Cinar (beide gelbgesperrt) sowie Jannes Wittkohl (Urlaub). „Angesichts eines 24er-Kaders bleiben da nicht genug Spieler über. Da müssten wir aus der zweiten Mannschaft auffüllen“, sagt Pagano.

Generell sei er mit der Vorbereitung zufrieden gewesen: „Wir haben bewusst viele Testspiele gemacht und uns auch mit Absicht viele unterklassige Gegner ausgesucht.“ Schließlich seien fünf Neulinge zu integrieren gewesen. „Ziel war es, dass sich die Jungs einspielen und sich Abläufe automatisieren können“, sagt der TSV-Coach.

Richtig Qualität von der Bank nachlegen

Mit Tobias Kienlin und Benjamin Hartmann habe man zwei erfahrene Hochkaräter gewonnen, „solche Spieler haben uns in der Vorrunde in den engen Spielen gefehlt“. Positiv überrascht hätten auch Keeper Marco Schubring und der 18-jährige Finn Brumma. Und Schechmous Leilo sei ein technisch starker Mittelfeldspieler, extrem fleißig und lernwillig. Mit Joel Lehmann habe sich in der Vorbereitung zudem ein weiteres Talent als Rechtsverteidiger und Ersatz für den verletzt ausgefallenen Youngster Obisesan in den Vordergrund gespielt, sagt der Coach.

Gewiss sei, dass der Kader durch die fünf Winterverpflichtungen besser besetzt sei. „Jetzt können wir auch von der Bank richtig Qualität nachlegen“, sagt Pagano. Klar sei aber ebenfalls, dass der Kampf um den Liga-Erhalt für mindestens zehn der Teams eine „extrem knappe und enge Kiste“ werden dürfte. „Oben und unten werden sich maximal zwei Mannschaften absetzen“, prognostiziert der Coach. Da der eigene Kader aus vielen sehr jungen Spielern ohne große Erfahrung im Männerbereich bestehe, falle eine Voraussage schwer. „Du musst in jedem Spiel voll da sein, um das Maximum herauszuholen. Und viele Verletzte und Gesperrte darf es auch nicht geben.“

Von Jens Niggemeyer