Spielpläne in der Regionalliga raus: HSC startet gegen Altona in die Abstiegsrunde

Hannover

Es geht wieder los. In der Regionalliga Nord stehen die Zusammensetzungen der beiden neuen Runden fest. Aus den Staffeln Nord und Süd sind jetzt die Meisterstaffel und Abstiegsstaffel geworden. Zehn Teams spielen den Meister und Aspiranten für den Aufstieg zur 3. Liga aus. Dabei werden die bisher erzielten Punkte und Tore gegen Teams, die sich für dieselbe Staffel qualifiziert haben, mitgenommen. Die übrigen Partien werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Dieser Modus gilt auch für die elf Mannschaften der Abstiegsstaffel. Runter in die jeweilige Oberliga müssen am Ende die fünf am schlechtesten platzierten Teams. Bedingt durch Auf- und Abstieg aus und in die 3. Liga kann diese Zahl jedoch abweichen. Der HSC startet bereits am Sonntag (15 Uhr) gegen Altona 93 in die Abstiegsrunde, die 96-Reserve am 12. März (13 Uhr) gegen Holstein Kiel II.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meisterstaffel: VfB Oldenburg, Werder Bremen U23, Holstein Kiel U23, Weiche Flensburg, Teutonia 05, Delmenhorst, HSV U21, VfB Lübeck, VfV Hildesheim, 96 U23.

Abstiegsstaffel: Jeddeloh, Drochtersen/Assel, Norderstedt, Phönix Lübeck, St. Pauli U23, Rehden, Lüneburg, HSC, Altona, Oberneuland, Heider SV.

Von Redaktion