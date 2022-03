Hannover

Für alle, die es mit dem HSC halten, hier ein kurzer Blick auf den Spielplan der Abstiegsrunde der Regionalliga Nord: Nach dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) ge­gen den FC St. Pauli II muss die Mannschaft viermal in Folge auswärts ran, nacheinander in Norderstedt, Lübeck, Heide und Altona. Erst am 1. Mai ist der HSC wieder an der Constantinstraße gegen Droch­ter­sen/As­sel zu sehen. Wer die Daumen für den Klassenerhalt also live vor Ort drücken will, sollte sich heute auf den Weg machen.

Resthoffnung bei Ilic und Hoffart

Nicht zuletzt aufgrund der personellen Situation kam der 17-jährige Ayhan Cankor, seit der G-Jugend beim HSC, zuletzt beim 0:3 in Drochtersen zu seinem Debüt in der 4. Liga. Gegen die seit fünf Spielen ungeschlagenen Kiezkicker fehlen hin­ge­gen Igor Antunović, Tom Ki­nitz, Fabian Vy-Ngoc, Max Kummer und Sascha Algermissen weiterhin, außerdem fallen nun auch Martin Wiederhold und der gelbgesperrte Gürkan Öney aus. Bei Marko Ilic und Jovan Hoffart entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

„Die U23 des FC St. Pauli ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will“, sagt HSC-Trainer Vural Tasdelen, „da müssen wir alles raushauen, um dagegenhalten zu können. Nur das kann die Devise sein.“

96-Reserve füllt Kader mit Talenten auf

Hannover 96 II spielt derweil in der Aufstiegsrunde, hat mit dem Aufstieg aber faktisch nichts zu tun. Das heiße jedoch nicht, „dass wir keine Ziele haben“, betont Trainer Lars Fuchs: „Es geht für die Jungs darum, sich zu zeigen, sich zu beweisen, und für uns als Mannschaft um Entwicklung. Und natürlich wollen wir auch Spiele gewinnen.“

Gegner am Samstag (13 Uhr, Eilenriedestadion): Aufstiegsaspirant Wei­che Flensburg. „Die spielen sehr körperlich, da müssen wir gegenhalten und die Zweikämpfe annehmen“, fordert Fuchs. Nur dass der 96-Kader wie im­mer knapp besetzt ist: Ein Corona-Fall, zudem reist Stammstürmer Mick Gudra mit den Profis nach Gelsenkirchen – macht elf einsatzfähige Feldspieler aus dem Stammkader. Fuchs füllt wieder mit U19-Talenten auf, lobt aber: „Sie haben das vergangene Woche gegen Kiel gut gemacht.“

Von Christoph Hage und Jonas Szemkus