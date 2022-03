Nur 1:1! Einmal jubeln zu wenig für Havelse

Hannover

Das Hinspielergebnis hat erahnen lassen, dass es wieder Tore gibt, wenn sich der TSV Havelse und Viktoria Berlin in der HDI-Arena zum Rückspiel in der 3. Liga treffen. Mit einem 4:3 für den TSV war das erste Aufeinandertreffen ausgegangen, ein echtes Spektakel. Das blieb am Montagabend zwar aus, dafür war es spannend. Zwei Tore, eins für jede Mannschaft – macht ein Remis im Kellerduell. Und wie schon zuletzt gegen Viktoria Köln (0:0) ist der erhoffte Mutmach-Sieg für den Tabellenletzten Havelse vor 443 Zuschauern ausgeblieben.

TSV-Trainer Rüdiger Ziehl musste seine Startformation auch coronabedingt umbauen, das sah dann so aus: Noah Plume und Julius Langfeld rutschten nach ihren Gelbsperren gegen Köln rein, genau wie Kapitän Tobias Fölster, der zuletzt zweimal wegen dem Virus fehlte, und Leonardo Gubinelli. Nicht dabei, auch nicht auf der Bank: Niklas Tasky, Julius Düker, Kianz Froese und Stürmer Fynn Lakenmacher.

Torpremiere für Gubinelli

Berlin gehörten die ersten 20 Minuten im Spiel, eine Ecke brachte die Viktoria-Führung. Tobias Gunte per Kopf ins linke Eck – keine Chance für TSV-Torwart Norman Quindt und damit der Fehlstart für Havelse, das vom Gegner zurück ins Spiel gebracht wurde. Berlins Schlussmann Julian Krahl spielte nervös einen Fehlpass auf Niklas Teichgräber. Dessen Flanke konnte Yannik Jaeschke nicht nutzen, aber Gubinelli schaltete schnell, was ihm seine Torpremiere brachte. Sein Schuss, zwar hart, aber wenig platziert, schaffte es vorbei an Krahl zum 1:1 (21.). „In elf von zehn Fällen halte ich den“, beliebte Krahl nach dem Spiel schon wieder zu scherzen.

Havelse war wach, Rückkehrer Fölster trieb seine Mannschaft von hinten lautstark an.

Halbzeit zwei hatte es dann erst spät in sich, Havelses Kapitän Fölster rückte noch einmal in den Fokus. Moritz Seiffert war durch, Fölster brachte ihn zu Fall – Rot! Notbremse (80.). Ezeh schoss den folgenden Freistoß drüber, Havelse rettete den Punkt in Unterzahl über die Zeit. „Wir haben alle gefightet und müssen mit diesem Punkt zufrieden sein“, meinte Torwart Quindt. Trainer Ziehl sagte: „Beide wollten das Spiel gewinnen, aber die Leistungen haben es nicht hergegeben, dass eine Mannschaft mit dem Sieg vom Platz geht.“

Das Rätsel Türkgücü München

Was die Sache im Abstiegskampf nicht einfacher macht, ist das Rätsel Türkgücü München. Der Klub hat einen Insolvenzantrag gestellt, elf Punkte werden ihm noch abgezogen. Rechtskräftig ist die Sache noch nicht. Und laut „Bild“ könnte es dazu gar nicht mehr kommen – weil bei den Münchnern noch im März die Lichter ausgehen. Dann würde es kompliziert werden, alle bis dahin absolvierten Spiele von Türkgücü aus der Wertung fliegen. Beispiel Havelse: Das Hinspiel verlor der TSV mit 0:3, im Rückspiel gelang ein 1:0-Sieg. Macht drei Punkte für das Team von Ziehl, die abgezogen werden, sollte das Szenario eintreten.

Für Havelse wird es also nicht einfacher, am Samstag (14 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten Kaiserslautern. Das Hinspiel ging mit 0:6 verloren. „Jetzt müssen wir eben auf dem Betzenberg drei Punkte holen“, sagt Quindt.

Von Eric Zimmer