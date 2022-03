Eilvese

Ein Treffer hat das Spitzenspiel in der Aufstiegsrunde der Landesliga entschieden. Bei bestem Fußballwetter hatte Tabellenführer STK Eilvese den zweitplatzierten SV Bavenstedt zu Gast. Wer auf ein Torfestival gehofft hatte, wurde jedoch enttäuscht. Beim 1:0-Erfolg der Eilveser überzeugte der Gastgeber aber mit einer starken Abwehrleistung, blieb auch im zweiten Heimspiel ohne Gegentor und sammelte drei wichtige Zähler für die Mission Aufstieg in die Oberliga.

Eilvese braucht ein wenig Anlauf

Allerdings hatte das Team von Trainer Thassilo Jürgens in der Anfangsphase einige Probleme. Die Gäste begannen druckvoll und waren griffiger in den Zweikämpfen. STK-Torhüter Kai-Jan Machulla, der den an Corona erkrankten Bastian Fielsch vertrat, war früh gefordert. „Da hatte Bavenstedt viele Standards. Als wir dann spielen konnten, haben wir immer mehr ins Spiel gefunden“, sagte Jürgens, dessen Mannschaft nach einer Viertelstunde die Kontrolle auf dem Platz übernahm.

Einen Schockmoment erlebten die Gastgeber in der 36. Minute, als Stürmer Mohamad Saade nach einem Zweikampf liegenblieb und am Kopf behandelt wurde. „Er hat sich eine Platzwunde am Augenlid zugezogen, danach hat er den Dieter Hoeneß gemacht“, sagte der STK-Trainer. Mit einem Turban wie einst der Bayern-Stürmer, der 1982 im Pokalfinale sogar mit Kopfverband einen Treffer erzielte, konnte der Torjäger weitermachen – und hatte in der zweiten Halbzeit sogar entscheidend seine Füße im Spiel.

Mangelnde Chancenverwertung das einzige Manko

Zehn Minuten nach der Pause zog der Eilveser Angreifer in den Strafraum und flankte mit dem Außenrist auf den zweiten Pfosten, an dem Marcel Pagga nur noch einzuköpfen brauchte. „Es ist extrem wichtig, dass er als Flügelspieler diesen Weg zum Tor macht und den Strafraum besetzt“, lobte Jürgens den Torschützen.

Nach dem Treffer blieben die Eilveser am Drücker, konnten jedoch trotz bester Gelegenheiten nicht nachlegen. Die mangelnde Chancenverwertung, schon in der Spielvorbereitung ein Problem, ärgerte Jürgens: „Heute ist es noch mal gutgegangen, aber normal müssen wir hier das 2:0 und vielleicht sogar das 3:0 machen, um sicher zu sein.“ Zittern musste der Coach trotzdem nicht, dafür stand die Defensive zu sicher.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen bleiben die Eilveser an der Tabellenspitze und bekommen es im nächsten Spiel mit dem neuen Zweiten TSV Wetschen zu tun.

Von Jonas Lübbersmeyer