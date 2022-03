Springe

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und die Abstiegsrunde der Landesliga ist ein solcher Umstand. Denn dass lediglich ein Vierteljahr respektive pro Team zwölfmal 90 Minuten über Abstieg und Klassenerhalt entscheiden, gab es noch nie.

Wenn der spannende zweite Teil des Klassements am heutigen Samstag startet – sechs der insgesamt 13 Teilnehmer an der Einfachrunde müssen am Ende in die Bezirksliga absteigen –, hat der FC Eldagsen noch Schonfrist. Der Tabellenletzte der Hinrundenstaffel Süd greift erst am nächsten Wochenende in den Wettbewerb ein; am Sonntag, 13. März, geht es für die Mannschaft von Trainer Holger Gehrmann in Bothfeld beim traditionell schwer einzuschätzenden OSV Hannover erstmalig wieder um Punkte.

Situative Dreierkette in der Probephase

Doch zurück zu den besonderen Maßnahmen in speziellen Situationen. Taktische Flexibilität wird ja im modernen Fußball ohnehin großgeschrieben. Gehrmann versuchte es in der Vorbereitung nun mal mit der sogenannten situativen Dreierkette. Jan Flügge, sonst eher in der Mittelfeldzentrale zu Hause, stieß dabei im Spielaufbau immer wieder liberoartig – die Älteren werden sich erinnern – zwischen die beiden Innenverteidiger, holte sich die Bälle persönlich ab und transportierte sie zügig nach vorn. Gehrmann, der im Testkick gegen Germania Grasdorf vor einigen Wochen für seine sonstigen Verhältnisse ungewohnt lautstark vom Seitenrand aus dirigierte („Noch tiefer, Jan!“), bestätigt augenzwinkernd: „Ja, das könnte eine Variante sein.“ Auch Zweitligist Hannover 96 arbeitet mitunter auf diese Weise, den Pendler zwischen den Welten übernimmt in der Profimannschaft von Trainer Christoph Dabrowski meist Gaël Ondoua.

Hey findet sofort Platz in der Abwehr

Flügge agierte im angesprochenen Test gegen die Germanen zwischen den beiden Innenverteidigern Fabio Gehrmann und Winterneuzugang Julius Hey, der vom Oberligisten HSC BW Tündern an die Hindenburgallee gekommen war. Diesem Duo, flankiert vom flexiblen Flügge, der gegen die Grasdorfer nicht nur in der Defensive Impulse setzte, sondern überdies auch als Torschütze in Erscheinung trat, scheint der Coach das Vertrauen zu schenken. Trainersohn Fabio sowie Hey standen in jedem der bislang vier absolvierten Testspiele (drei Siege und eine Niederlage bei 14:4 Toren gegen zwei Landesligisten, eine Bezirksligamannschaft sowie Grasdorf aus der Kreisliga) schließlich stets in der Anfangsformation. Der eher offensive Flügelspieler Garvin Mulamba, der vom TSV Bemerode kam, braucht hingegen noch etwas mehr Eingewöhnungszeit. Genau wie Yannik Mahlert, aus der Eldagser Reserve in den Landesligakader aufgerückt, war Mulamba zu Beginn der Vorbereitungszeit krank und kam bislang noch nicht so zum Zuge wie erhofft. Vor diesem Wochenende suchten die Senfstädter nach einer Absage per Aufruf in den sozialen Netzwerken bis zuletzt noch einen Testspielpartner für die Generalprobe.

Landesligaverbleib ist keine Utopie

Der Klassenerhalt ist trotz der ernüchternden Hinrunde keine Utopie beim FC Eldagsen, davon sind Trainer Gehrmann und Teammanager Sebastian Westenfeld gleichermaßen überzeugt. Voraussetzung sei jedoch, dass das Verletzungspech nicht noch einmal so fies zuschlägt wie im ersten Halbjahr, in dem der FCE zuletzt sechsmal verlor und seit dem 16. Oktober auf Punkte wartet. „Aber so schlecht kann es das Schicksal mit uns eigentlich gar nicht meinen“, sagt Westenfeld und lacht.

Und wenn doch? Abwarten. Besondere Situationen erfordern ... - aber das hatten wir schon.

Von Ole Rottmann