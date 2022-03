Garbsen

Dass der TSV Havelse in elf von 14 Heimspielen nach dem Aufstieg in die 3. Liga leer ausgegangen ist, war nicht der Grund, warum sich der Untermieter auf die Suche nach einer Alternative zur HDI-Arena gemacht hat. Das Stadion von Hannover 96 ist schlicht zu teuer – weil die Garbsener im vergangenen Sommer das komplette Heimspielpaket des Zweitligisten mitbuchen mussten.

Von der HDI-Arena in die Eilenriede?

Vor drei Tagen haben die TSV-Verantwortlichen – wie alle Drittligisten – fristgerecht beim DFB die Lizenz für die neue Saison beantragt. „Wir sind erst einmal mit der HDI-Arena ins Rennen gegangen“, sagt Havelses Geschäftsführer Harry Wiesner. „Das liegt aber nur daran, dass das Prüfverfahren für das Eilenriedestadion noch nicht abgeschlossen ist.“ Bislang war eine Mindestkapazität von 10 000 Zuschauern Voraussetzung für die Lizenz – Ende vergangenen Jahres hat das DFB-Präsidium sie ab der neuen Saison halbiert. „Vor diesem Hintergrund prüfen wir, ob wir in die Eilenriede umziehen können“, sagt Wiesner.

Das Problem: Das Stadion, das bislang Heimat der A- und B-Junioren sowie der U23 von 96 ist, hat nur eine Kapazität von rund 3000 Plätzen, durch ein kostspieliges Stahlrohrgerüst müsste es erweitert werden. Der DFB verlangt jedoch 2000 Sitzplätze und erkennt nur Schalensitze an. Und doch wäre ein Umzug allemal günstiger als die Auftritte unweit des Machsees: Jedes Heimspiel kostet den TSV dort etwa 60 000 Euro.

TSV hat bis zum 10. März Zeit

In der Eilenriede könnten die Havelser beispielsweise ihr eigenes Catering, Sicherheitspersonal und Reinigungskräfte organisieren. Und damit die Kosten entscheidend senken. Innerhalb der nächsten sechs Tage entscheidet sich, ob ein Umzug realistisch ist. Der DFB hat dem TSV bis zum 10. März Zeit gegeben.

Der Klassenerhalt ist die Grundvoraussetzung für die Havelser Gedankenspiele. Mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer gehen sie in die finalen zehn Spiele. Der kommende Gegner Viktoria Berlin hat in den vergangenen 14 Spielen lediglich zwei Siege erringen können und ist in der Tabelle immer weiter abgerutscht. Am Tag nach dem 1:4 in Halle stellten sie mit Farat Toku einen neuen Trainer vor.

3G am Montag gegen Viktoria Berlin

TSV-Coach Rüdiger Ziehl hat mit dem VfL Wolfsburg II schon gegen den 41-Jährigen – damals in Diensten des SV Wilhelmshaven – gespielt. „Am Ende wird es eine Überraschung am Montag und schwierig, die Mannschaft im Detail vorzubereiten“, sagt Ziehl.

Weil sie davon ausgehen, dass am Montag nicht mehr als 2000 Zuschauende kommen werden, haben die Garbsener die Einlassbedingungen auf 3G umgestellt. Eine FFP2-Maske ist Pflicht, diese darf erst nach der Einnahme des Sitzplatzes abgenommen werden.

Von Christoph Hage