Ramlingen

Erfolgreicher Auftakt für den SV Ramlingen-Ehlershausen in der Aufstiegsrunde der Oberliga: Mit dem 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Spelle-Venhaus hat die Mannschaft von Philipp Gasde nahtlos an den vorzüglichen ersten Saisonteil angeknüpft, als es am 4. Dezember beim bislang letzten Spiel gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder ebenfalls ein 2:0 gegeben hatte. „Wir haben nach einer durchwachsenen Vorbereitungsphase mit drei Niederlagen in den letzten Tests einen hervorragenden Start hingelegt und vor allem die ersten Halbzeit gut gestaltet“, lobte der Coach des RSE.

Vor dem Anpfiff der Partie setzten seine Spieler und die des Kontrahenten aus dem Emsland mit einem blau-gelben Banner „Stop War“ ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine. Danach legte der Gastgeber vor rund 200 Zuschauern aber direkt los und erarbeitete sich nach schönen Kombinationen etliche gute Torchancen. Während Steffen von Pleß freistehend aus zehn Metern scheiterte (19.), markierte der überragende Mitchell Jordan nach einem feinen Solo wuchtig aus 22 Metern den verdienten Führungstreffer (31.). Auf Vorlage von Hüseyin Yüksel legte Utku Kani schnell per Kopf nach (35.).

Bis zur 75. Minute dominierte der RSE das von beiden Seiten intensiv geführte Match. „In der Schlussphase haben wir dann für zu wenig Entlastung gesorgt“, konstatierte Gasde. Die Gäste machten in dieser Phase viel Druck nach vorn, hatten aber Pech im Abschluss: Erst rettete Dennis Yeboah beim Schuss von Michael Bünker auf der Torlinie (86.), kurz darauf traf Jan-Hubert Elpermann per Fallrückzieher nur den Querbalken (90.).

So jubelten wenig später Spieler und Verantwortliche der Platzherren, die sich mit nunmehr 14 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz vorgeschoben haben.

Von Dirk Drews