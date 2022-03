Hannover

Zweites Spiel, erste Niederlage für Trainer Vural Tasdelen: Nach dem 0:0 zum Auftakt der Regionalliga-Abstiegsrunde gegen Altona hat der HSC bei der SV Drochtersen/Assel mit 0:3 (0:2) den Kürzeren gezogen – und fiel auf den drittletzten Platz zurück. „Wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass wir in der Aggressivität gegen den Ball zulegen müssen“, sagte Tasdelen.

Neufeld früh zweimal geschlagen

Bereits in der 2. Minute musste Keeper Kilian Neufeld, in der Winterpause an die Constantinstraße zurückgekehrt, mit einer Glanztat auf der Linie den Rückstand verhindern. Eine Viertelstunde später konnte der HSC-Keeper dem Ball nur noch hinterhersehen: Ein langer Ball in die Spitze entblößte die Hintermannschaft, Jan-Miklas Steffens zog von der rechten Strafraumkante direkt ab – und traf sehenswert zum 1:0.

Zu den Lücken gesellten sich persönliche Fehler: Eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe von Gürkan Öney war die perfekte Vorlage für Maximilian Benjamin Geißen, der aus sieben Metern den heraneilenden Neufeld überlupfte (23. Minute). Das 2:0 war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, gerade im Spiel nach vorn fiel den Gästen in der gesamten ersten Hälfte nicht viel ein. „Uns war klar, dass hier Männerfußball gespielt wird, was wir in der ersten Halbzeit nicht so angenommen haben“, sagte Tasdelen.

Bahls hat den Anschluss auf dem Fuß

Nach Wiederanpfiff gelang es dem HSC zwar, die Partie weitgehend ausgeglichen zu gestalten, die deutlich besseren Chancen hatte aber weiter der Gastgeber. Nicht zuletzt aufgrund der angespannten personellen Situation kam das 17-jährige Eigengewächs Ayan Cankor nach der Pause zu seinem Debüt in der 4. Liga und machte seine Sache auf der linken Außenbahn ordentlich.

Martin Wiederhold hatte zweimal den Anschluss auf dem Fuß, kurz vor dem 0:3 durch Martin Sattler (88.) hätte Yannick Bahls freistehend verkürzen können. „Wir hatten wesentlich mehr Zug zum Tor, aber vor der Hütte waren wir wie gegen Altona nicht präzise genug“, sagte Tasdelen.

HSC: Neufeld – Öney, Fahranak, Gos, Bahls – Baar, D. Vukancic, Gökdemir, Wiederhold, Curic (46. Cankor), Schultz (71. Capli).