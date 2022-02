Erst Köln, dann Berlin: Schafft Havelse erneut den Viktoria-Doppelschlag?

Garbsen

Rüdiger Ziehl wusste ja, worauf er sich einließ. Als Cheftrainer des TSV Havelse braucht er Nehmerqualitäten. Das 1:3 gegen Würzburg vor einer Woche war ein harter Schlag gewesen gegen den direkten Rivalen im Abstiegskampf. Nun, sagte Ziehl, wolle er sich mit seinen Havelsern „schütteln, damit wir am Freitag in Köln etwas Zählbares mitnehmen können“. Warum auch nicht? In der Hinserie feierte der Aufsteiger gegen Köln und anschließend gegen Berlin zum einzigen Mal bisher zwei Erfolge in Serie. Zwei Siege gegen zwei Viktorias.

„Dann holen wir jetzt eben sechs Punkte und dann sieht alles wieder anders aus“, sagt Manager Matthias Limbach. Das Wort „Endspiel“ möchte Limbach nicht benutzen. Havelse arbeitet nur auf ein Endspiel hin: Den letzten Spieltag am 14. Mai in Mannheim. „Bis dahin wollen wir in Schlagweite sein“, sagt Limbach. Noch ist der Abstand zum rettenden 16. Platz sieben Punkte entfernt. „Dass wir als Team mit dem geringsten Etat in dieser Liga 20 Punkte geholt haben, zeigt doch, dass wir es können“, sagt Limbach. Sechs Punkte holte Havelse allein gegen die beiden Viktorias.

Viva Viktoria! Darin steckt die große Hoffnung für den TSV. „Viktoria heißt ja: Sieg“, sagt der Manager und erinnert sich schmunzelnd an das 1:0 gegen die Kölner im Hinspiel. „Ein verdienter Sieg!“ Außerdem der erste für den Aufsteiger in der ersten Drittligasaison. Der zweite folgte eine Woche später.

Die Viktorias erwischten gegenläufige Schicksale. Während die Kölner schwach starteten und sich erst in der Rückrunde unten absetzten, schmierte Berlin nach einem starken Saisonstart immer weiter ab und ist steht sieben Punkte vor Havelse nah am Abgrund – aktuell übrigens ohne einen Trainer. Die Berliner trennten sich vom Aufstiegshelden Benedetto Muzzicato. Die Trainer suche zieht sich hin. Bis zur Partie gegen Havelse soll der geeignete Nachfolger gefunden sein.

Siegtorschütze Froese mittlerweile in noch besserer Form

In Köln sitzt Trainer Olaf Janßen fest im Sattel. Sein Freund und Förderer Andreas Rettig ist Viktorias Vorsitzender. Diese Konstellation, Rettig als Sportchef und Janßen als Trainer, hätte es bei Hannover 96 auch beinahe mal gegeben. Aber das geplante Konstrukt in Hannover scheiterte damals, als Tayfun Korkut noch 96-Trainer war.

Bei Viktoria hat Rettig nun viele ehemalige Fußballmillionäre dabei wie Albert Bunjaku oder Marcel Risse, aber davon hatten sich die Havelser Teilzeitprofis im Hinspiel auch nicht schocken lassen. Kianz Froese hatte das Siegtor gegen Köln im Hinspiel erzielt. Froese befindet sich mittlerweile in noch besserer Form als in der Hinrunde. Der frühere kanadische Nationalspieler kann den Unterschied machen. Gegen Würzburger schoss einmal knapp vorbei, ein Kopfballtor hätte er machen müssen. Möglicherweise hat er sich das für die Viktorias aufgehoben. Wenn Froese trifft, gewinnt Havelse immer. Dafür muss die ganze Mannschaft zielstrebiger auftreten als gegen Würzburg.

Die Mannschaft fuhr am Donnerstag mit dem freigetesteten Tobias Fölster in die Karnevalshochburg und übernachtete im „Cöllner Hof“ in der Innenstadt. Der närrische Trubel war gedämpft wegen des Krieges in der Ukraine. Aber der Jecke in Köln lässt sich den Jux nicht nehmen: Fans, die den Karnevalsfreitag verkleidet zum Anpfiff um 19 Uhr kommen, schenkt Viktoria Freikarten. Havelse kommt ebenfalls kostümiert: als Punktedieb.

Von Dirk Tietenberg