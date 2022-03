Hannover

Nach dem 2:3 gegen Gleidingen kam er raus mit der Sprache. Rainer Behrends (70), ge­nannt „Anna“, ist als Trainer zehnmal aufgestiegen: mit Ricklingen, mit Arminia Hannover, 3. Liga, zu­letzt führte er den HSC in die Oberliga. Gespielt hat „Anna“ gemeinsam mit Rainer Bonhof, Uli Hoeneß und Paul Breitner, vor 90 000 Zuschauern in Berlin, Jugendnationalmannschaft. Nun also Kreisliga: Wettbergen, seit 2017. Behrends wollte seine Enkel Felix und Dennis Ber­thold trainieren, ihnen was beibringen. Die beiden bleiben dabei, „beide sind Leistungsträger“, sagt er. Leistung, darum ging es, er wollte aufsteigen, zum elften Mal als Trainer. Aber bei dem 2:3 gegen Gleidingen, „da hat sich was aufgestaut in mir, ich höre auf“.

Hannovers Fußball oh­ne Behrends? Unvorstellbar. Aber wahr. Im Sommer ist Schluss: „Ich gehe da im Guten, und wir bringen die Saison so gut wie möglich zu Ende.“ Gut wird sie nicht mehr, die Saison. Zumindest aus Sicht des 70-Jährigen. Wettbergen ist Sechster, es geht nicht rauf, nicht runter. „Wir hatten alles in der Hand mit unseren Nachholspielen, und wir haben es verspielt“, sagt er.

Behrends lebte 36 Jahre lang für die Spieltage. „Das ist für mich das Schönste, das werde ich vermissen“, sagt er. Aber im Training, wenn sich mal wieder nur vier Spieler in der Winterkälte an die De­ve­ser Straße trauten, da­mit kann Behrends nicht arbeiten. „Moonboots, dicke Klamotten, das werde ich nicht vermissen“, sagt er. Die schlechte Trainingsbeteiligung, willkürliche Absagen, „das kenne ich anders, ich habe gar keine Druckmittel“, sagt er: „Die Generation ist nicht reif genug, da gibt es keine Einstellung, aber viele Ausreden.“ Welche? „Bei dem einen ist die Katze krank, bei dem anderen hat der Bruder Geburtstag.“

Am schlimmsten sei, „dass die Leistungsbereiten dadurch runtergezogen werden“, meint er. Er sagt das ruhig, ohne Groll: „Die Generation ist einfach nicht mehr meins.“

Schluss gemacht hatte Behrends 2017 schon einmal nach der Zeit beim HSC. „Ich habe wegen meiner Enkel weitergemacht“, meint er, „ich hoffe, dass sie dabeibleiben.“

Ob Behrends es lange aushält ohne Fußball? Er freut sich darauf, nur zum Spaß zum 96-Training ei­nes weiteren Enkels zu ge­hen, der bei der U12 mitkickt. „Diese Förderung hätte ich als Spieler gerne gehabt“, bemerkt er, „96 macht das gut. Bei uns gab es so etwas nicht. Die spielen heute in dem Alter besser als wir früher.“

Behrends spielte mit den Besten, mit Europameistern und Weltmeistern. „Eine tolle Erfahrung für uns, ihn als Trainer zu haben“, sagt Wettbergens Fußballchef Dennis Coors, „das war für alle Seiten su­per. Jetzt planen wir neu, die erste Mannschaft wird nicht auseinanderbrechen.“ Das würde Behrends nicht wollen. Ein Kulttrainer geht nicht im Zorn, er verabschiedet sich von Freunden. Davon hat er viele, der erfolgreichste Amateurtrainer Hannovers.