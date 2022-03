Drittliga-Schlusslicht Havelse hofft auf „eine Sensation“

Garbsen

„Wir müssten langsam mal ein Spiel gewinnen“, sagt Trainer Rüdiger Ziehl und gibt sich gelassen: „Warum nicht in Kaiserslautern?“ Vor vielen Zuschauern laufe es oft besser für sein Team, „und jeder erwartet einen klaren Sieg für Lautern, wir können befreit aufspielen. Ein Unentschieden wäre ein Erfolg, ein Sieg eine Sensation.“

Klingt schwierig, wäre aber wichtig. Schließlich läuft den Havelsern so langsam die Zeit weg im Abstiegskampf. Mit dem Spiel in Kaiserslautern (vor rund 20 000 Zuschauern) stehen noch neun Partien aus. „Klar wird die Situation mit jedem Spiel schwieriger, in dem wir nicht drei Punkte holen. Aber es ist noch machbar und nicht total aussichtslos“, sagt Ziehl – vielleicht ja auch gegen den einstigen deutschen Meister Kaiserslautern. „Das wird natürlich ein schweres Spiel“, bestätigt Ziehl, „aber wir gehen trotzdem mit dem Ziel rein zu gewinnen. Wir starten bei 0:0, es gibt drei Punkte zu vergeben, wir schenken nicht ab.“

Die Defensive wird gefordert sein

Vorgewarnt sind die Havelser trotzdem, nicht nur wegen der höchsten Saisonniederlage aus dem Hinspiel. „Kaiserslautern ist eine absolut schwere Aufgabe, aber wir wollen ihnen ihre Stärken diesmal wegnehmen“, sagt Ziehl und zählt auf: „Sie sind bei Standardsituationen richtig gefährlich, bespielen die Tiefe gut, haben vorne ein ordentliches Tempo und ein noch besseres Timing. Hauptaugenmerk ist unsere Defensive, auch wenn wir nicht alles werden verhindern können. Aber wir wollen uns auch nicht nur hinten reinstellen.“

Dass der Kader wegen Corona und Verletzungspech (siehe Infokasten) noch immer ausgedünnt ist, hilft da nicht. „Aber durch Jammern kriegen wir auch keine Punkte“, sagt Ziehl. „Die Situation ist einfach so. Wir nehmen das an. Und dann müssen wir einfach die Möglichkeiten nutzen, wenn wir sie bekommen. Das gilt in Lautern und in den weiteren Spielen.

Türkgücü sorgt für „große Ungewissheit“

Aktuell beträgt der Havelser Rückstand aufs rettende Ufer sieben Zähler, er könnte aber auf sechs schmelzen: Der DFB will dem insolventen Klub Türkgücü elf Zähler abziehen. Ein erster Einspruch der Münchner wurde in dieser Woche abgelehnt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Allerdings gibt’s auch noch die Gefahr, dass Türkgücü sich vorzeitig ganz aus der 3. Liga zurückzieht. Das wiederum würde den Havelser Rückstand sogar vergrößern. Ziehl: „Eine große Ungewissheit, die Situation ist unheimlich unfair und unplanbar.“ Genau deshalb schauen die Havelser lieber auf sich selbst und auf das, was sie beeinflussen können. Vielleicht klappt’s ja mit der Sensation.

Von Jonas Szemkus