Hannover

Da der SC Spelle-Venhaus mehrere Corona-Fälle in seinem Team hat, verständigten sich die Emsländer mit Arminia auf eine Verlegung. Dafür weiß die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade nun, wann sie ihr Halbfinale im Niedersachsenpokal austrägt: Am Ostermontag, den 18. April, gastiert sie um 15 Uhr beim Heeslinger SC.

RSE und Arminia testen am Samstag gegeneinander

Auch beim BSV Kickers Emden ist die Anzahl an Infizierten zu hoch, um die Ramlinger zu empfangen. „Die Emder baten uns um eine Spielverlegung, dem sind wir nachgekommen. Am Ostersonnabend soll das Spiel nachgeholt werden“, sagt Kurt Becker, Sportlicher Leiter des RSE. Kurzfristig haben die Ramlinger ein Testspiel bei Arminia Hannover angesetzt. Im Rudolf-Kalweit-Stadion nutzen die beiden Oberligisten den spielfreien Tag, um am Samstag um 15 Uhr in Freundschaft auf­ei­nan­der­zu­tref­fen.

Die Egestorfer hätten am Sonntag beim Heeslinger SC antreten müssen, doch auch bei dem Team vom Deister grassiert das Virus. „Es wurden im Laufe der Woche immer mehr Spieler“, sagt Trainer Paul Nieber, „wir hätten im Notfall zwar spielen können, haben uns aber mit den Heeslingern auf eine Verlegung einigen können.“

Von David Lidón und Dirk Drews