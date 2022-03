Hannover

Merter Tüfekci ist nicht mehr Trainer des FC Can Mozaik. Aus privaten Gründen tritt er in puncto Fußball kürzer. „Ich muss mich um meine Eltern und meine Familie kümmern. Das hat für mich derzeit Priorität“, sagt Tüfekci, der erst im Sommer das Traineramt beim Bezirksligisten übernommen hatte. Übernehmen wird diesen Job zumindest bis zum Saisonende Erkan Erul.

Ursprünglich ist geplant gewesen, dass Erul zur Rückserie Tüfekcis Co-Trainer wird. „Wir hatten im Januar ein Gespräch. Merter hat mich gefragt, ob ich ihm helfen möchte. Ich habe zwar selbst viel um die Ohren, konnte das Angebot aber nicht ablehnen“, sagt Erul. Die beiden kennen sich schon lange und pflegen eine freundschaftliche Beziehung.

Nun kommt es aber nicht dazu, dass sie zusammenarbeiten, vielmehr übernimmt Erul den Job von Tüfekci. „Das ist für mich natürlich sehr überraschend. Aber ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt der neue Coach. Sollten die „Rahmenbedingungen stimmen“, könne er sich vorstellen, auch über die Saison hinaus Trainer bei Can Mozaik zu bleiben.

Zum Auftakt gab es in der Bezirksliga-Abstiegsrunde 6 ein torloses Unentschieden gegen den Mellendorfer TV. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, das ist ein guter Start für uns. Mit etwas Glück hätten wir das Spiel sogar gewinnen können“, sagt Erul. Das große Ziel ist es, im Sommer den Klassenerhalt zu feiern. Wie schwierig das aber werden kann, ist in der Vorrunde deutlich geworden, als der FC Can Mozaik in seiner Staffel abgeschlagener Letzter wurde.

Von Jannik Meyer