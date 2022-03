Hannover

Deniz Cicek schaute sich bei seiner Einwechselung verwirrt um. „Na, suchst du einen älteren Spieler?“, frotzelt Trainer Rüdiger Ziehl gut gelaunt. Der Zehner des TSV Havelse findet dann mit Yannick Jaeschke doch noch einen Mitspieler, dem er die Kapitänsbinde übergeben kann. Der Drittligist und ihr Gastgeber Hannover 96 II trennten sich im Testspiel bei bestem Februarwetter leistungsgerecht 1:1 (0:1).

Schmedemann nach zehn, Lamti nach 45 Minuten raus

20 Mann auf der einen, nur 14 auf der anderen: Hannovers U23-Kader ist schmal und droht kurz vor dem Auftakt der Abstiegsrunde am 12. März gegen Holstein Kiel II noch schmaler zu werden. Kapitän Pascal Schmedemann musste bereits nach zehn Minuten mit einem dicken rechten Knöchel raus. „Ich denke, dass die Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden sind“, sagte 96-Trainer Lars Fuchs. Zu allem Überfluss blieb mit Marc Lamti auch der zweite Innenverteidiger zur Pause mit Adduktorenproblemen in der Kabine.

Für den Kapitän kam mit Junior-Ainca Agostino einer von zwei Testspielen in Reihen des Gastgebers. Den zuletzt vereinslosen Mittelfeldspieler wird 96 allerdings wohl nicht verpflichten, nicht zuletzt, weil er noch in diesem Jahr aus der U23-Regelung fällt. „Er ist ein super Fußballer, der für uns aber wohl nicht interessant ist, weil er einfach zu alt ist“, sagte Fuchs.

„Suche Jungs, die das absolut wollen, die alles dafür tun“

Im Gegensatz zu Theo Schmidt, 19-jähriger Angreifer vom Landesligisten Eimsbütteler TV. „Wir haben schon die Idee, dass wir ihn im Sommer dazunehmen, weil es einfach ein super Junge ist. Wenn er darauf Bock hat. Ich suche halt Jungs, die das absolut wollen, die alles dafür tun. Und ich glaube, man hat heute gesehen, dass er alles reinhaut, was er hat.“

Auf der Gegenseite durften sich überwiegend Spieler zeigen, die im Abstiegskampf der 3. Liga nicht so zum Zuge gekommen sind. Lediglich Marco Schleef und Leonardo Gubinelli, der die Havelser in der 41. Minute zur Führung schoss, durften durchspielen. Kapitän Tobias Foelster nach seiner Corona-Erkrankung sowie Noah Plume und Julius Langfeld nach ihrer Gelbsperre gaben ihr Comeback. Unter anderem die beiden A-Junioren Louis Spitzer und Ahmed Omar kamen für sie nach 70 Minuten ins Spiel.

„Dafür haben wir es gut gemacht“

„Es hat insgesamt funktioniert, es hat gepasst. Die Intensität war gut“, sagte Ziehl zufrieden. „Die einzige Sache, die ich ein bisschen bemängeln kann, ist, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben.“ Fuchs war nach dem ersten Test auf Naturrasen gar absolut zufrieden. Mick Gudra hatte 96 zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause aus kurzer Distanz zurück ins Spiel gebracht. „Ich denke schon“, sagte Fuchs, „dass wir in der ersten Hälfte sehr dominant waren. In dieser Konstellation, dann brechen zwei Spieler weg und in der Innenverteidigung spielen zwei Jungs, die keine Innenverteidiger sind. Dafür haben wir es gut gemacht.“

Hannover 96 II: Sündermann (46. Kuballa) – Joeng (70. Doumbouya), Lamti (46. Gudra), Schmedemann (10. Agostino), Trümner – Rüther, Oppie, Eichhorn, Popovic – Bokake, Schröder.

TSV Havelse: Stirl (46. Dlugaiczyk) – Schleef, Foelster (69. Spitzer), Plume (69. Arkenberg), Piwernetz (56. Teichgräber) – Engelking (75. Jaeschke), Gubinelli, Cicek (75. Damer), Rufidis (81. Riedel) – Qela (69. Omar), Langfeld (69. Lakenmacher).

Von Christoph Hage