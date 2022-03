Bückeburg

Mit einem klaren Auswärtssieg hat sich der TSV Godshorn im Kampf um den Klassenerhalt gleich die ersten drei Punkte gesichert. Sein Auftaktspiel in der Abstiegsrunde gewann der Landesligist beim VfL Bückeburg mit 3:0 (0:0) und zeigte dabei eine Leistung, mit der nach einer durchwachsenen Vorbereitung selbst Niklas Mohs nicht unbedingt gerechnet hatte. „Das war nicht schlecht“, sagte der TSV-Trainer.

Was hierzulande so viel heißt wie: Das war ziemlich gut! So diszipliniert wie in den 90 Minuten in Bückeburg habe er die Mannschaft länger nicht gesehen, so Mohs. „Sie hat sich nach langer Zeit wieder an die taktischen Vorgaben gehalten, keiner ist ausgebrochen“, sagte er. „Und in der zweiten Halbzeit hat sie auch die Räume genutzt.“

Das Ergebnis waren drei Treffer: Nach Vorarbeit von Sebastian Bönig und Tino Amberg vollstreckte Marvin Ibekwe mit langem Bein zum 1:0 (53.), Bönig überlupfte bei einem Konter den VfL-Torwart aus rund 20 Metern zum 2:0 (60.), und Ibekwe, selbst gefoult worden, verwandelte in der Schlussphase einen Strafstoß zum Endstand (85.).

Auch mit der Rückwärtsbewegung seiner Elf war Mohs sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit ließ sie kaum Torchancen zu, und nach der Pause hielt Selmir Brkic das eine oder andere Mal die Null fest. „Er hat viel Sicherheit ausgestrahlt“, lobte Mohs den Ersatzmann für den aufgrund einer Corona-Infektion fehlenden Stammkeeper Fabian Röseler.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bückeburgs Torjäger Alexander Bremer, beim 3:0-Auftaktsieg des VfL in Bad Pyrmont noch dreifacher Torschütze, blieb diesmal blass. Nur per Freistoß sorgte er einmal für Gefahr – ansonsten war der Routinier bei den Innenverteidigern Robin Baxmann und Adrian Deuschmann bestens aufgehoben.

Von Dirk Herrmann