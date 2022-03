0:4 gegen Norderstedt: Der HSC Hannover ist ein Schatten seiner selbst

Hannover

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hörte sich das natürlich anders an. Zum Ende der erste Hälfte sagte Jens Martens, Trainer von Eintracht Norderstedt, an der Seitenlinie Folgendes zu seinem Spieler Nils Brüning: „Gut so, Nille. Die kommen ja gar nicht hinterher, die sind so schlecht.“ Das Schlimme aus HSC-Sicht: Es war die Wahrheit.

Den Aufschwung, den sie nach dem 2:1 in der Vorwoche gegen St. Pauli II wahrgenommen hatten, machten sie sich beim 0:4 (0:3) gegen das Team aus dem Süden Schleswig-Holsteins wieder kaputt. Und setzten damit die Chance, weiter Boden auf das rettende Ufer in der Abstiegsrunde der Regionalliga Nord gutzumachen, kläglich in den Sand.

0:3 nach nur 26 Minuten

Die Messe war im Prinzip schon nach 26 Minuten gelesen. Einen Ball in den Strafraum bekam der HSC nicht geklärt, Norderstedts Jan Lüneburg ließ sich nicht zweimal bitten (12. Minute). Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn Christopher Schultz fünf Minuten später nach schönem Spielzug nicht am langen Pfosten vorbeigeschossen hätte. So stand es nach 20 Minuten 0:2 – Keeper Kilian Neufeld ließ einen Fernschuss nach vorne abklatschen, Jan-Pelle Hoppe staubte ab.

Der HSC fand erst nicht in die Partie und ließ sich dann von einem Gegner den Schneid abkaufen, der all die Tugenden zeigte, die man im Abstiegskampf halt braucht: Zweikampfhärte, Wille, Leidenschaft. Eine Freistoßvariante auf den ersten Pfosten führte bereits nach 26 Minuten zum 0:3, Tom Kinitz hatte gegen den kantigen Lüneburg das Nachsehen.

Norderstedt lässt zahlreiche weitere Chancen liegen

Im Anschluss verhinderte Neufeld mehrfach das 0:4. Nach einem Freistoß (31.), nach einem Fehlpass von Pascal Gos (34.), gegen Fernschüsse (38., 51.), nach einem Konter (45.) und bei einer abgefälschten Flanke (70.). Und einmal half der Außenpfosten (76.). Der Gastgeber kam nach dem Wechsel nur noch einmal gefährlich vor des Gegners Tor, Can Gökdemir scheiterte allerdings im Eins-gegen-eins an Keeper Lars Huxsohl (52.).

„Vielleicht war Norderstedt heute eine Nummer zu groß für uns“

Und so sagte HSC-Trainer Vural Tasdelen nach dem Abpfiff erst mal nur ein Wort: „Ernüchterung.“ Nach dem tollen Sieg gegen die Kiezkicker sei der Frust groß: „Wir müssen jetzt einfach die Köpfe hochnehmen und weitermachen.“ Nach dem 0:1 habe seine Mannschaft noch eine gute Reaktion gezeigt: „Dann fällt das 0:2, das natürlich ein Geschenk war, und dann ist es gegen so eine Mannschaft wie Norderstedt unheimlich schwierig. Vielleicht war Norderstedt heute einfach eine Nummer zu groß für uns.“ Auch das war die Wahrheit, ins Nachdenken brachte der HSC seinen Gegner diesmal nicht. „Was positiv hervorzuheben ist, dass die Jungs in der zweiten Hälfte engagiert dabei geblieben sind“, sagte Tasdelen.