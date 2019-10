Das letzte Spiel vor der Pause steht an. Die Bilanz gegen des TSV Hannover-Burgdorf gegen die Rhein-Neckar Löwen ist verheerend, den letzten Sieg gab es im Jahr 2011. In das heutige Spiel können die Recken selbstbewusst gehen, die TSV Hannover-Burgdorf will Spitzenreiter bleiben.