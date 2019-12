Jetzt kommt Bewegung in einen möglichen Transfer von Erling Haaland: Der Stürmer von Red Bull Salzburg ist am Mittwoch in Dortmund und Leipzig gelandet. Das bestätigte der Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund nun bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige gilt schon länger als Wunschstürmer des BVB.