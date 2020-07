Mit der Fähre nach Juist-Fähren oder wandern in der Pfalz

Weitere Expressfähren starten zur Insel Juist

Juist (dpa/tmn) - Zwei Schnellboote für maximal jeweils elf Passagiere steuern künftig die Nordseeinsel Juist an. Die Mini-Fähren erreichen von Norden aus in rund 45 Minuten ihr Ziel, wie die Reederei Norden-Frisia mitteilt. Die großen Fährschiffe brauchen für die Strecke etwa doppelt so lange. Dank ihres geringen Tiefgangs können die Schnellboote auch bei niedrigeren Wasserständen Passagiere übersetzen - komplett unabhängig von Ebbe und Flut sind sie aber nicht. Bereits seit dem Jahr 2019 bietet die Reederei Töwerland Express 45-Minuten-Überfahrten zu der ostfriesischen Insel an.

Pfälzerwald-Verein will Wanderwegenetz modernisieren

Neustadt - Das Wanderwegenetz im Pfälzer Wald im Süden von Rheinland-Pfalz soll grundlegend überarbeitet werden. Das beabsichtigt der Pfälzerwald-Verein, der seit fast 120 Jahren das weit verzweigte Wegegeflecht von insgesamt etwa 5000 Kilometern Länge betreut. Wann die Arbeiten beginnen können, ist aber noch offen.

