Aktuelles Tourismus - Kostenloser Reiserücktritt bei Vulkanausbruch Kann ein Urlauber seine Reise kostenlos stornieren, wenn am Ziel ein Vulkan ausgebrochen ist? Ein Gerichtsurteil ist eindeutig.

Aschewolken am Himmel: In Costa Rica hat der Vulkan Turrialba in den vergangenen Jahren mehrfach für Einschränkungen für Reisende gesorgt. Quelle: Jeffrey Arguedas/epa/dpa-tmn