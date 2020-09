Zirkus Belly kommt im Oktober nach Wunstorf

Wunstorf

Clowns und Entfesselungskünstler, Drahtseilakte und Pferde-Dressur – der Zirkus Belly ist nach sechsmonatiger Corona-Zwangspause wieder auf Tournee und gastiert ab Freitag, 2. Oktober, auf Wunstorfs Festplatz In den Ellern.

Zur Premiere hebt sich der Vorhang am 2. Oktober um 17 Uhr. Ermäßigten Eintritt (10 Euro, 15 Euro für Logenplätze) gewährt der Zirkus zu dieser Vorstellung wie auch am Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr. „Mange frei“ heißt es dann noch am Sonnabend, 3. und 10. Oktober, 15 und 19 Uhr, sowie Sonntag, 4. Oktober, 11 und 15 Uhr, und Sonntag, 11. Oktober, 11 Uhr. Tickets gibt es unter Telefon (01 75) 4 14 46 44.

Von Beate Ney-Janßen