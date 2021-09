Wunstorf

Mit einem Blumenstrauß in der Hand kommt Carsten Piellusch (SPD) zum Gespräch in sein Büro, noch ist es das des Ersten Stadtrats. Nach der langen Wahlnacht hat der Verwaltungsvorstand ihm in seiner Montagsitzung gratuliert, dass er das Amt des Wunstorfer Bürgermeisters errungen hat. Jetzt soll es darum gehen, wie er sich seinen Start ins neue Amt vorstellt.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Piellusch. Wie sehen für Sie jetzt die nächsten Wochen bis zum Amtsantritt aus?

Bis zum 1. November wird noch eine Menge zu regeln sein. Die Fraktionen werden sich konstituieren. Eine Koalitionsvereinbarung muss erarbeitet werden. Das ist notwendig, damit die Arbeit in den konstituierenden Sitzungen dann auch richtig beginnen kann. Auch Verabschiedungen sind vorzubereiten. Und das laufende Geschäft geht ja auch weiter.

Carsten Piellusch berichtet, was ihn bis zum Antritt des neuen Amtes beschäftigt. Quelle: Kathrin Götze

Spielt bei den Vorbereitungen auch Ihre Nachfolge als Erster Stadtrat eine Rolle?

Ja, wir haben uns schon mit dem Ausschreibungstext beschäftigt. Der Bürgermeister hat das Vorschlagsrecht, aber ich möchte, dass der Rat dann mit einer möglichst breiten Mehrheit wählt. Ich kann mir gut eine Erste Stadträtin vorstellen, weil ich mehr Frauen in führende Positionen bringen möchte. Auf jeden Fall sollten wir eine lange Vakanz vermeiden.

Was wollen Sie in der Verwaltung verändern?

Ich werden mit der Führungsrunde und dem Personalrat über mögliche personelle und strukturelle Veränderungen sprechen. Ich sehe mich da aber als ein Teamspieler. Klar ist, dass wir mehr für den Klimaschutz und die Digitalisierung machen müssen. Punktuell will ich die Verwaltung auch personell verstärken, beim Hochbau und bei der IT-Betreuung ist das besonders wichtig.

Sind Sie froh, dass Ihnen durch den Sieg im ersten Wahlgang noch zwei weitere Wochen Wahlkampf erspart geblieben sind?

Ich bin nicht böse darum. Die intensiven Begegnungen im Wahlkampf waren schön, meine häufigen Abwesenheiten aber auch eine große Belastung, auch für meine Familie.

Sie stehen jetzt vor einer Wahlperiode von fünf Jahren, weil die Zeiten der Bürgermeister wieder an die der Räte angepasst wurden. Reicht Ihnen das?

Ich fände gut, wenn die Periode weiterhin acht Jahre betrüge. Ich bin sicherlich vom ersten Tag an arbeitsfähig, aber Seiteneinsteiger als Bürgermeister brauchen das erste Jahr, um sich hineinzufinden, und haben dann vielleicht drei Jahre, in denen sie wirklich intensiv arbeiten können, bevor wieder der Wahlkampf beginnt. Die Projekte meines Wahlprogramms kann man in fünf Jahren auch nicht alle umsetzen, aber ich will sie zumindest anstoßen.

Was sind denn ihre wichtigsten Ziele?

Die liegen unter anderem in Klimaschutz und Verkehr, wo ich vor allem den Umbau zu einer Fahrradstadt vorantreiben will. Private Haushalte sollen mehr Beratung bekommen, wie sie erneuerbare Energien einsetzen können. Mit Flächen will ich sparsam umgehen und deshalb einen großen Wert auf die Innenentwicklung legen. Die Digitalisierung in der Verwaltung, in der Schule und in den Ortsteilen werde ich vorantreiben. Überall in der Stadt muss schnelles Internet zu haben sein.

Im Sozialen liegt mir das Thema eines Familienzentrums sehr am Herzen, das am Düendorfer Weg in Zusammenarbeit mit den Johannitern entstehen soll. Es kombiniert Kinderbetreuung mit niedrigschwelligen Beratungs- und Therapieangeboten. Und mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder rollt jetzt bis 2026 eine neue Welle auf die Kommunen zu. Bund und Land müssen aufpassen, dass mit den Rechtsansprüchen keine Erwartungen geweckt werden, die sich nicht einlösen lassen. Sie sind gefordert, etwas gegen den Fachkräftemangel bei pädagogischen Fachkräften zu tun. Es gilt: Wer A sagt, muss auch B sagen.

Sind Sie zuversichtlich, Ihre Vorstellungen auch umsetzen zu können?

Im Wahlkampf sind ja viele Ideen entwickelt worden. Es steht fest, dass die SPD im Rat für eine Mehrheit einen Partner brauchen wird. Und der wird auch versuchen, eigene Impulse zu geben. Das wird ein sehr spannende Zeit, das überein zu bringen. Fest steht aber, dass die nächsten Jahre für Wunstorf ganz entscheidende sein werden.

Von Kathrin Götze und Sven Sokoll