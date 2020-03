Wunstorfs Grüne verleihen Geschirr, um Plastik zu vermeiden

Wunstorf

Die Regale in der Zentrale von Bündnis 90/Die Grünen, dem „Immergrün“ an der Küsterstraße, quillen über. Dank zahlreicher Geschirrspenden von Menschen aus Wunstorf und Umgebung können die Grünen ab sofort mit ihrem Geschirrverleih für Feiern und Feste beginnen. Ziel der Aktion soll sein, dass es in Wunstorf keine Feiern mehr mit Plastikbesteck und Plastikgeschirr geben soll.

Spenden füllen mehrere Regale

Die Idee dazu hatte die stellvertretende Bürgermeisterin Wunstorfs, Birgit Mares. Sie hatte einen Fernsehbeitrag über das „Tischleindeckdich“ in Hannoversch Münden gesehen, den ersten Geschirrverleih der Gründerin. Mittlerweile gibt es zehn Standorte in Deutschland. Nach einem Aufruf kamen so viele Spenden zusammen, dass sie kaum Platz im „Immergrün“ gefunden haben. Dazu zählen jeweils 100 mittlere und große Teller sowie Suppenteller, teils zwölfteilige Essservices, 72 Teile von Kaffeeservice und rund 100 Bestecke inklusive kleiner und großer Löffel. Außerdem sind 100 Gläser und 65 Kaffeebecher vorhanden.

Erste Anfragen gibt es schon

Die erste Kundin am Montagnachmittag ist Fransceska Rolke aus Wunstorf. Sie braucht für ihre Silberhochzeit im August noch Geschirr. „Ich finde die Idee einfach toll“, sagt sie. Vermutlich ordert sie das weiße Geschirr mit dem Goldrand. „Melden Sie sich einfach vier Wochen vorher noch mal bei uns“, sagt Birgit Mares beim Notieren von Namen und Telefonnummer. Auch andere Interessenten gibt es schon. So hat das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof Geschirr für sein Jubiläumsfest geordert, wenn es denn am Sonntag, 17. Mai, stattfinden kann. Auch der MSC Großenheidorn und der Verein Kultur im Bürgerpark wollen den Verleih nutzen.

Mares organisiert den Verleih und wird dabei von Anne Dalig unterstützt. Interessierte melden sich unter Telefon (05033) 391887 oder per E-Mail an birgit.mares@gmx.de.

Von Anke Lütjens