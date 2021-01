Wunstorf

Neues Hobby, Firmengründung oder Aufräumen: Wunstorferinnen und Wunstorfer haben während der Corona-Pandemie ganz vielfältige Aktivitäten für sich entdeckt. Und sie wissen schon jetzt, was sie nach Ende der Krise gern machen möchten.

Familie hat das Puzzeln für sich wiederentdeckt

Seit drei Jahren hat sich Daniela Helbsing vorgenommen, ihr Leben zu entschleunigen. „Das ist mir jetzt tatsächlich gelungen“, erzählt die Lutherin erfreut. Die Zeit der Kurzarbeit hat sie zum Aufräumen genutzt und ihrem Tag mit drei festen Mahlzeiten eine feste Struktur gegeben. Zudem werde in der Familie fleißig gepuzzelt. „Ich hoffe, Corona macht uns alle wieder freundlicher und rücksichtsvoller.“ Sie sei noch dankbarer geworden und möchte sich verstärkt sozial engagieren. Sie kümmere sich beispielsweise um die Nachbarn aus der Seniorenwohnanlage. Die älteren Menschen möchte sie auch gern zum Grillen in ihren Garten einladen, sobald dies wieder möglich ist. Außerdem plant sie, die sonst übliche Fahrt an den Weißenhäuser Strand über die Zeugnisferien im nächsten Jahr nachzuholen. Zur Eröffnung der Saison möchte sie auch gern wieder auf ihren Dauercampingplatz an der Hohwachter Bucht.

Frank Löffler engagiert sich für die Tafel Wunstorf. Während der Corona-Pandemie hat er sich selbstständig gemacht. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Vater hofft auf Öffnung der Kitas

Urlaub hat sich Frank Löffler schon vor Jahren abgeschminkt. Durch die Corona-Krise hat er, ebenso wie seine Frau, den Job verloren. Er hat Verständnis für seinen Arbeitgeber. Dieser habe ihm zuvor ermöglicht, seine Hausmeistertätigkeit mit seinem Engagement für die Tafel Wunstorf unter einen Hut zu bringen. Um nicht auf finanzielle Unterstützung vom Staat angewiesen zu sein, hat der Steinhuder am 1. Oktober sein Unternehmen H(aus) + H(of)-Objektpflege gegründet. „Durch die Tafel mache ich viele Dinge selber“, erzählt er. Er übernehme kleinere Arbeiten, wie das Anbringen eines Wasserhahns, für die Handwerker keine Zeit hätten oder Hilfesuchende lange auf einen Termin warten müssten. Er freue sich darauf, nach der Corona-Pandemie wieder durch eine gut besuchte Fußgängerzone mit vollen Cafés laufen zu können. Für seinen dreijährigen Sohn hofft er: „Dass mein Bengel endlich wieder zum Kindergarten gehen kann, und dass er müde nach Hause kommt.“ Der Kleine hüpfe den ganzen Tag herum und sei nicht ausgelastet.

Hajo Arnds sucht auf einer Informationsveranstaltung im Gasthaus Zum Alten Fritz Mitstreiterinnen und Mitstreiter für den Erhalt des Gasthauses Blumenau. Due Aufnahme entstand vor der Corona-Pandemie. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Kultur wieder live erleben

Hajo Arnds verbringt seine Freizeit im Freien, um beispielsweise im Deister zu wandern. Beruflich bereitet er sich auf seine im April beginnende Altersteilzeit vor. Für seinen Nachfolger bei der Stadtteilkultur Hannover sortiert der Blumenauer alte Fotos. „Es ist ganz gut, dass man diese Zeit hat.“ Und im Homeoffice könne er auch nebenbei seine alten Platten anhören. Viel lieber möchte er aber Kultur wieder live erleben. Für den Verein Kultur-Raum und Gemeinschaft plant der Vorsitzende Open-Air-Konzerte und Veranstaltungen, sobald absehbar ist, dass es wieder losgehen kann. Zudem fehle ihm der Kontakt zu Freunden und Verwandten. „Ich träume davon, eine kleine Reise, mindestens durch Deutschland, zu machen“, sagt der 63-Jährige.

Neues Hobby: Friedlies Reschke übt Schachzüge. Quelle: privat

Onlineformate ersetzen keine Opernbesuch

„Schachspielen wollte ich schon lange lernen“, sagt Friedlies Reschke. Dieter Rademacher zeigt ihr, wie es geht. „Jetzt haben wir die Zeit dazu.“ Auf die Doppelkopfrunde muss sie wegen der Kontaktbeschränkungen verzichten. Ebenso auf Kunst und Kultur. „Onlineformate können einen echten Opernbesuch einfach nicht ersetzen.“ Ihr fehle auch der direkte Austausch mit Menschen. Zudem möchte sie gern mal wieder an die Ostsee fahren. „Und irgendwann zu meiner Freundin nach England, deren Mann letztes Jahr verstorben ist. Bei der Trauerfeier war ich nur online dabei.“

Von Rita Nandy