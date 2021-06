Mesmerode

Zum „Rendezvous im Garten“ laden Ursula Rücks und Friedhelm Selke für Sonntag, 6. Juni, von 11 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr ein. Ihr rund 3000 Quadratmeter großer Naturgarten befindet sich an der Auhagener Straße 22 im Wunstorfer Ortsteil Mesmerode. Ihr Naturparadies kann auch nach telefonischer Anmeldung unter (05031) 912899 besichtigt werden.

Das Rendezvous ist Teil der regionsweiten Aktion Offene Pforte. Das Thema der beiden Mesmeroder lautet: Natur-Erlebnis-Garten im Entstehen. Dort gibt es vieles und immer wieder Neues zu entdecken. Besucher können sich diverse Staudenbeete und Gehölze, rund 250 vorwiegend heimische Pflanzen in unterschiedlichen Bereichen und Totholzhaufen, anschauen.

Insekten und andere Tiere fühlen sich wohl

Auch für Insekten und einige andere Tiere ist der Naturgarten ein Paradies. So gibt es Nisthilfen für Wildbienen, einen Käferkeller, ein Sandarium, eine Wildhecke sowie Biotope für Kröten und Libellen. Gebrauchte Baumaterialien werden kreativ genutzt. Zu bestaunen sind verschlungene Wege, Barfußweg, Sitzplätze, Trockenmauern, Senkgarten mit einer Wirbelschale als Quellstein, Benjeshecke und Kräuterspirale. Rücks und Selke bieten Informationen zu Seminaren und zur Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen.

Im Naturgarten von Friedhelm Selke und Ursula Rücks in Mesmerode gibt es viel zu entdecken. Quelle: privat

Der Luther Berndt Silbermann öffnet ebenfalls seinen Garten an der Straße Die Rehre 7. Eine Besichtigung ist nur nach telefonischer Anmeldung unter (05031) 75392 möglich. Das Thema lautet: Hausgarten. Den Vorgarten haben die Silbermanns neu angelegt und vielseitig bepflanzt.

Gärten und Parks öffnen ihre Pforten

Mehr als 100 Gärten in Hannover und der Region laden an dem „langen Wochenende“ zu einem entspannten Aufenthalt ein. Ob im Kleingarten, im Park oder in privaten Gärten der Offenen Pforte – es gibt nach Angaben der Region viel zu entdecken und zu erleben. Weitere Informationen gibt es hier.

Unter dem Motto „Wissen, das wandert“ öffnen Gärten und Parks europaweit ihre Tore und ermöglichen Blicke hinter die Kulissen, in Gärtnerseelen, Archive und Beete, Bibliotheken und Pflanzpläne. Nachbarschaftsgärten und Küchengärten, Familienoasen und botanische Gärten, naturnahe oder barocke Gartenpracht, Kurpark und Stadtpark, Schlosspark und Hofgarten, Klostergarten oder Schrebergarten laden zum Erkunden ein.

Von Anke Lütjens