Wunstorf

Zwar deutlich kleiner als in den Jahren vor Corona, aber immerhin: Das Wunstorfer Wirtschaftswochenende (Wuwiwo) meldet sich erfolgreich zurück. Im vorigen Jahr war die Messe wegen der Pandemie ausgefallen. Und wer an diesem Wochenende auf das Gelände auf dem Festplatz in den Ellern will, musst geimpft, genesen oder getestet sein. Die Sicherheitsleute sorgten dafür, dass sich nicht mehr als 1000 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhielten – und dort war immer etwas los.

LTG 62 bietet neuen Ausbildungszweig an

Rund 60 statt wie in normalen Zeiten 150 Aussteller aus Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, Parteien sowie Vereine, Rettungskräfte, die Bundeswehr und die Ausbildungswerkstatt des Fliegerhorstes nutzten die Gelegenheit sich zu präsentieren. „Wir suchen neue Auszubildende als Fluggerätemechaniker und Elektroniker. Außerdem bieten wir einen neue Ausbildung zum Fluggeräteelektroniker an“, sagte Sören Glienewinkel von der Ausbildungswerkstatt. Wegen Corona konnte das LTG nicht in Schulen und auf Messen für die Ausbildung werben. Die Mitarbeiter hoffen nun, dass sie Bewerbungen für das nächste Jahr bekommen.

Bürgermeister startet Rundgang über die Messe

Für Rolf-Axel Eberhardt war es der letzte Rundgang als Bürgermeister von Wunstorf. Für ihn ist die Wuwiwo „der Fußabdruck einer lebendigen Wirtschaft.“ Die Ausstellung sei wichtig für die Stadt. „Ich freue mich, dass die Schau dieses Jahr stattfindet und mittelständische Unternehmen sich präsentieren können“, sagte Eberhardt.

Wunstorf zeichne sich durch ein wirtschaftsfreundliches Klima und geringe Arbeitslosigkeit aus. „Wir tun als Stadt viel für die Wirtschaft“, so der Bürgermeister vor seinem Rundgang mit Anke Thies und Manfred Henze von der Agentur Kontor 3, die die Messe zum 18. Mal ausgerichtet hat. Besonders erfreut waren die Autohändler, dass sie ihre Modelle auf dem neu gebauten Parkplatz am Festplatz präsentieren konnten.

Der DLRG-Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer präsentiert unter anderem seine Fahrzeuge. Quelle: Anke Lütjens

Autohäuser bekommen viele Anfragen zu E-Autos

Erstmals dabei war das Autohaus Kahle. Wegen seines neuen Standorts möchte das Autohaus Flagge zeigen. „Hybrid und E-Mobilität sind derzeit das Thema schlechthin. Wir haben heute schon viele Anfragen bekommen“, sagte Mitarbeiter Björn Reschke. Das bestätigte auch Kollege Alexander Engelke von Skoda. „Der Enyak hat verschiedene Batterien und eine Reichweite von 550 Kilometern“, wirbt er für E-Mobilität. Ganz neu ist bei Kahle das Bulliherz, ein VW-California. Der ist als Camper voll ausgestattet und übers Internet zu mieten. „Das hat diesen Sommer eingeschlagen wie eine Bombe“, sagte Reschke.

Stadtwerke Wunstorf liefern neues Gas

Am Stand der Stadtwerke erfuhren die Besucher, dass diese nur noch grünen Strom liefern. „Demnächst bekommen wir auch neues Gas mit einem höheren Brennwert“, berichtete Mitarbeiter Timm Troschke dem Bürgermeister. Der informierte sich auch am Stand des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt. „Auch im Hinblick auf den Klimawandel haben wir rechtzeitig damit begonnen, unser Netz zu sanieren“, sagte Geschäftsführer Stefan Schuhmöller. Das sei wichtig für die Daseinsvorsorge.

Johanniter präsentieren ihre Arbeit

Mit Rettung, Technik und Erster Hilfe präsentierten sich die Johanniter. Eberhardt und Thies lieferten sich an Puppen einen Wettstreit in Herzdruckmassage. „Wir wollen unsere Arbeit darstellen und gezielt Leute mit Qualifikation und Jugendliche ansprechen“, sagte Hans Henning Strauß. Auch die psychosoziale Notfallversorgung und Krisenintervention könnten noch Verstärkung gebrauchen sagte Martin Lippold von den Johannitern. 15 Leute gehören derzeit zum Team.

Bei Polizei und DLRG geht es um Sicherheit

Auch die DLRG hat sich die Nachwuchsförderung auf die Fahnen geschrieben. „Wir möchten aber vor allem auf die Schwimmausbildung aufmerksam machen, die wegen Corona gelitten hat. Schwimmen zu können ist wichtig für die Sicherheit“, sagte Ben Wagner. Um Sicherheit ging es auch bei der Polizei Wunstorf vor allem beim Radverkehr. „Die Unfallzahlen steigen jedes Jahr“, sagte Kontaktbeamtin Stephanie Hackmann. Aber sie und die Sicherheitsberater verzeichneten auch Fragen zum Einbruchsschutz und zu den sogenannten Enkeltricks. „Da gibt es ja inzwischen viele Maschen“, sagte die Beamtin.

Zur Galerie Die Besucher des Wunstorfer Wirtschaftswochenendes (Wuwiwo) freuten sich über die Abwechslung, die die Schau mit einem Mix aus Handel und Gewerbe, Dienstleistungen, Vereinen und Verbänden bot.

Handwerk ist nur wenig vertreten

„Wir kommen jedes Jahr her, um zu schauen, was der Markt so hergibt. Vor allem im Handwerk“, sagte ein Wunstorfer. Das war dieses Jahr wenig vertreten, denn die Auftragsbücher sind voll. Auch der Marktplatz Kunsthandwerk und das Veranstaltungszelt fehlten in diesem Jahr.

„Ich freue mich über die Messe und nutze die Gelegenheit, mich vor der Wahl bei den Parteien zu informieren“, sagte Carsten Bönig und kam mit SPD-Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch ins Gespräch. Der beantwortete ebenso wie seine Mitbewerber Martin Pavel (CDU) und Frank Kettner-Nikolaus von den Grünen viele Fragen zu Bauen, Kinderbetreuung, Klimaschutz und Bundespolitik.

Umfrage unter den Ausstellern: „Wie lange müssen Kunden auf Sie warten?

Benjamin Eckel (36), Bezirksleiter-Anwärter, Heim & Haus Isernhagen. Quelle: Rita Nandy

„Eine Markise können wir fünf bis sechs Wochen später anbringen. Wir haben letztes Jahr ein neues Werk in Voerde gebaut. Uns gibt es seit 50 Jahren. Ein Terrassendach können wir im Januar ausliefern. Das hängt mit der Rohstoffknappheit zusammen. Der Kundenansturm auf Terassendächer ist außerdem groß.“

Michael Ader (57) Tischler, Ader-Renova Uetze. Quelle: Rita Nandy

„Wir haben fast gar keine Lieferschwierigkeiten. Ich kaufe nur bei einem Holzhandel. Früher habe ich um jeden Pfennig beziehungsweise Cent gefeilscht. Das kostet mehr Zeit, als man einspart. Wir haben Personalprobleme. Wir können gar nicht alles abarbeiten. Es wird so kommen, dass ich 70 bin und die Leute ein Jahr auf mich warten müssen, bis ich komme.“

Horst Siemann ((61), Bauingenieur, Natur-Concept, Hannover. Quelle: Rita Nandy

„Ich biete Baumwolle als Wandbeschichtung an. Bis jetzt war die Baumwolle immer lieferbar. Während Corona hatte ich alles Altkunden. Der Umsatz ist um 70 Prozent zurückgegangen. Im November/Dezember hatte ich deutlich weniger Kunden. Ich bekomme Neukunden nur über Messen. Man muss das Material anfassen. Ich bin seit 2003 schon hier.

Uwe Jo Stelljes (61) Fachberater für Sicherheitstechnik, Simatic System Dobeln. Quelle: Rita Nandy

„Innerhalb von drei Tagen sichern wir ihr Haus. Wir brauchen nichts zu verbauen. Wir machen Außenhautsicherung. Wir dürfen jetzt wieder zu den Kunden rein. Der Täter muss draußen bleiben. Er braucht acht Minuten, um das ganze Haus zu durchsuchen. Der Täter holt das gute Gefühl aus ihrem Zuhause.“

Von Anke Lütjens und Rita Nandy