Wunstorfer Stadtverwaltung ist bereit für digitale Bauanträge 

Wunstorf

Die Wunstorfer Bauverwaltung begrüßt den Vorstoß des Landes, dass ab 2022 Bauanträge digital gestellt werden können. Stadtbaurat Alexander Wollny warnt allerdings vor zu hohen Erwartungen daran. „Wir sind an dem Thema schon dran, aber man darf davon keine Wunder erwarten“, sagt er.

Die Landesregierung hat am 2. März beschlossen, die niedersächsische Bauordnung entsprechend zum Beginn des nächsten Jahres zu ändern. „Diese Änderungen sind echte Meilensteine in der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren“, sagte Bauminister Olaf Lies (SPD) dazu. Er erwartetet, dass die Verfahren dadurch effektiver, schneller und kostengünstiger werden. Die Bauordnung sei das erste Fachgesetz in Niedersachsen, bei dem die elektronischen Anträge nun so detailliert aufgeführt werden.

Wunstorf hat Akten digitalisiert

Wunstorf hat in den vergangenen Jahren schon notwendige Vorarbeiten geleistet und seine vorhandenen Bauakten weitgehend digitalisiert. Das ermöglicht, bei Änderungen ohne größere Probleme auch die bisherigen Vorgänge in der Angelegenheit noch einmal mit aufzunehmen. Nun müssten aber auf höherer Ebene noch weitere Hausaufgaben erledigt werden, sagte Wollny.

Die Wunstorfer Bauverwaltung unter Alexander Wollny hat ihre Akten schon digitalisiert. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Zum einen besteht bereits eine geeignete Onlineplattform namens XBau, mit der die Behörden aber noch nicht überall in Deutschland arbeiten. Der IT-Planungsrat der Bauministerkonferenz hatte 2017 beschlossen, sie bis Anfang 2022 überall zum Standard zu machen. Niedersachsen hatte das bisher noch nicht umgesetzt. „Nordrhein-Westfalen ist da schon weiter. Jetzt muss es auch bei uns verbindlich werden“, sagte Wollny.

Personaldecke bleibt begrenzt

Zu regeln ist auch noch, wie die Signaturen geregelt werden, die belegen, dass der Absender echt ist. Die Kommunen wie Wunstorf müssen bei ihren Softwareherstellern parallel verhandeln, dass diese die notwendigen Schnittstellen zu XBau bekommen. „Wir überlegen auch, ob wir in der Region vielleicht eine gemeinsame Lösung mit allen Kommunen hinbekommen.“ Ob das bis Anfang nächsten Jahres alles klappt, ist für Wollny allerdings noch die Frage.

Ein definitiver Vorteil ist für ihn, dass der von den Bauherren und ihren Architekten eingegangene Bauantrag sehr schnell allen anderen Stellen übermittelt werden kann. „Die Kollegen müssen die Anträge dann aber so bearbeiten wie bisher. Und dann kann das auch weiterhin passieren, dass bei Personalengpässen eine Sache auch mal zwei Wochen lang nicht bearbeitet werden kann.“ Deshalb glaubt er noch nicht, dass mit den digitalen Bauanträgen alles viel schneller geht.

Offen ist für Wollny noch, ob die Software die Bauanträge nur annehmen soll, wenn alle Unterlagen vollständig sind. „Da bin ich hin- und hergerissen.“ Natürlich sei es für die Bauverwaltung einfacher, alle Unterlagen gemeinsam zu bearbeiten. „Aber es kann auch sinnvoll sein, wenn wir schon einmal über die Unterlagen schauen, die fertig sind.“ So ließen sich etwaige Fehler schneller entdecken und korrigieren. „Letztendlich ist ja das Hauptinteresse des Antragstellers, möglichst schnell bauen zu können“, sagt er.

Von Sven Sokoll