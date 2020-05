Politiker im Rat wollen über Wassertransport von K+S debattieren

Wunstorf

Wie Wunstorf sich zum umstrittenen Transport von salzhaltigem Wasser zum stillgelegten Kaliwerk Sigmundshall verhalten soll, darüber spricht am Mittwoch, 13. Mai, jetzt auch der Rat in seiner öffentlichen Sitzung. Wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt mitgeteilt hat, hat der eigentlich zuständige Verwaltungsausschuss den Ball weitergegeben und noch nicht über die Wunstorfer Stellungnahme an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgestimmt.

Die Stadtverwaltung hatte in ihrem Entwurf geschrieben, dass eine Rohrleitung zum Schacht Kolenfeld die schonendste Variante wäre, entweder zur Bahnstrecke in Haste oder zum Kolenfelder Hafen am Mittellandkanal. Wenn K+S aber auch auf die Bahnstrecke nach Sigmundshall in Bokeloh angewiesen ist, verbindet die Stadt das mit der Forderung, die Verkehrsverhältnisse an der jetzt schon stark belasteten Sölter-Kreuzung durch neue Ampelschaltungen zu verbessern.

Mehrheitsgruppe begrüßt Verbesserungen

Die Mehrheitsgruppe aus SPD, FDP und Grünen stellte am Dienstag ihre Zustimmung zu der Stellungnahme in Aussicht, begrüßte aber, dass nach neusten Informationen beim Bahntransport wesentliche Verbesserungen erreicht werden konnten. So können an allen Bahnquerungen akustische Signale überflüssig werden, wenn sie umgerüstet sind, und der Verkehrsfluss auf der Sölter-Kreuzung könnte sogar besser werden. Dennoch fordert die Gruppe, dass K+S auch weiter den Plan für die Rohrleitung nach Kolenfeld vorantreibt, und wünscht sich eine öffentliche Informationsveranstaltung, sobald das wieder möglich ist.

Als Regionsabgeordneter hat der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Farnung jetzt auch eine Anfrage bei der Region eingeleitet. Die Region ist als untere Naturschutzbehörde mit im Boot, und deshalb fragt Farnung, wie der Eisenbahntransport Bürger und Umwelt beeinträchtigt, auch im Vergleich zu anderen Varianten. Da die Region auch für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, will der FDP-Politiker außerdem prüfen lassen, ob die Zugtransporte sich auch auf den Busverkehr ins Butteramt und nach Steinhude künftig auswirken werden.

Von Sven Sokoll