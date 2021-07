Luthe

Der Kunststoffverarbeiter Marley bleibt vorerst Tochter der belgischen Aliaxis-Konzerns. Wie der Geschäftsführer Peter Heine am Montag bei einem Pressetermin berichtete, hat eine neue Führung bei der Mutter entschieden, Marley zu behalten. Zuvor hatte es fünf Jahre lang Verkaufsbemühungen gegeben. Noch vor einem halben Jahr hatte Heine berichtet, dass die Verhandlungen mit einem Interessenten weit gediehen sind.

Nun aber endet die Phase der Ungewissheit. Heine hatte sich von einem neuen Eigentümer an sich zusätzliche Investitionen erhofft. „Aber Aliaxis hat jetzt auch angekündigt, wieder mehr zu investieren.“ Und der Betriebsratsvorsitzende Joachim Scholz sagte: „Es ist gut, dass der Konzern jetzt eine klare Entscheidung getroffen hat.

Alter Holperpiste gefährdete Gesundheit

Am Montag hat die Heine mit einigen Mitarbeitern einen 200 Meter langen, innerhalb eines halben Jahres sanierten Abschnitt der zentralen Verkehrsachse auf dem Gelände freigegeben. Die Investition für 300.000 Euro sollte ein Beitrag dazu sein, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen. „Wenn sie hier mit Gabelstaplern schwere Paletten transportieren, ist früher jeder der vielen Huckel in den Rücken des Fahrer gegangen“, sagte Heine. Rund 100 Meter der Straße stehen jetzt noch aus, doch bereits jetzt gebe es viele positive Reaktionen der Mitarbeiter.

Geschäftsführer Peter Heine zeigt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhard bei einem Besuch im Oktober 2020 die Marley-Produktpräsentation. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Im nächsten Jahr will Marley direkter in der Produktion investieren und einige Maschinen ersetzen. „Hier ist vieles in die Jahre gekommen“, sagte Heine. Der Betriebsratsvorsitzende Scholz monierte allerdings, dass die Investionen zum Teil zu Lasten der Mitarbeiter gehen: Um den Standort zu sichern, sehe eine Betriebsvereinbarung vor, dass die Entlohnung auch unter die Regelungen des Tarifvertrags rutschen kann.

Lesen Sie auch Wunstorf-Luthe: Firma Marley steht vor Eigentümerwechsel

Materialmangel lässt Preise steigen

Das Unternehmen mit seinem Heimartikelsortiment wie Regenrinnen und Lüftungstechnik hatte stark davon profitiert, dass die die Menschen während der ersten Lockdowns schnell anfingen, daheim umzubauen. „2020 war deshalb ein absolutes Ausnahmejahr“, sagte Heine. In diesem Jahr spürt Marley, dass Material schwer zu bekommen ist. „Wir mussten unsere Produktion noch nicht einstellen, aber viele Einkaufpreise sind stark angestiegen.“ Marley müsse deshalb auch seine Verkaufspreise anheben. Derzeit arbeiten an der 332 Mitarbeiter fest und 96 über Zeitarbeitsfirmen.

Von Sven Sokoll