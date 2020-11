Wunstorf

Für die Gleichstellungsbeauftragte Marija Vorona steht fest: „Politik sollte von Männern und Frauen gemacht werden.“ Doch das Geschlechterverhältnis sei deutlich unausgeglichen, verdeutlichte sie bei einem Pressetermin im Ratssaal. Zwölf Frauen und 29 Männer sitzen derzeit im Rat. Bei SPD, CDU und Grünen steht eine Frau der Fraktion vor.

Frauen fehlt Zeit für Politik

„Warum fällt Frauen der Einstieg in die Politik so schwer?“, möchte Vorona wissen. Britta Bruns, die an dem Mentoringprogramm „Frau. Macht. Demokratie.“ des niedersächsischen Sozialministeriums teilnimmt, sieht ein Problem in der mangelnden Zeit. Frauen übernähmen größtenteils die Familienarbeit, kümmerten sich um die Kinder und Eltern. „Wenn wir in die Kommunalpolitik gehen, gehen wir wieder ins Ehrenamt“, gibt Bruns zudem zu bedenken. Um Geld zu verdienen, würden Männer gleich eine politische Ebene höher einsteigen.

Anzeige

Dem widerspricht die SPD-Fraktionsvorsitzende Kirsten Riedel. „Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.“ Frauen überlegten: „Wo kann ich etwas bewegen?“ Bei Sitzungen sei auffällig, dass sich Teilnehmerinnen bei ihren Redebeiträgen kürzer fassten. „Frauen bringen es mehr auf den Punkt“, stimmt ihr Ulrike Hansing ( CDU) zu. Oftmals verhindere aber auch das Kommunalwahlrecht, dass mehr Frauen in Orts- und Stadträten sitzen, erläutert Riedel. Selbst wenn Frauen einen guten Listenplatz hätten, zögen die Männer an ihnen durch persönliche Stimmen vorbei.

„Kommunalpolitik ist kein Hexenwerk“

Frauen glaubten, dass sie schon ganz viel wissen müssten, um sich politisch zu engagieren. Das sei keineswegs der Fall. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit Bauleitplanung beschäftige“, erzählt Riedel. Nun sei sie Bauausschussvorsitzende. „Kommunalpolitik ist kein Hexenwerk“, stimmt Hansing ihr zu.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anne Dalig betont: „Frauen müssen sich immer mehr beweisen als Männer.“ Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass Frauen vor allem mitmachen möchten. Männer hingegen wollten sofort einen Posten. Das bekam sie vor fünf Jahren am eigenen Leib zu spüren. Sie wollte bereits ihre Kandidatur für den ersten Listenplatz im Stadtrat zurückziehen, habe dann aber überlegt: „Was würde jetzt ein Mann machen?“ Sie kandidierte und wurde gewählt.

Birgit Mares (Grüne) rät Frauen, sich zu verbünden. „Frauen sollten sich mehr gegenseitig unterstützen“, findet auch Bruns. Und sie sollten keinesfalls versuchen, Männer zu kopieren. Sie beeindrucke an der Wunstorfer Politik, dass in den von ihr besuchten Sitzungen vor allem der sachliche Fokus immer im Vordergrund stünde. Dalig nennt Vorteile der politischen Arbeit: Man lerne viele unterschiedliche Menschen und Themen kennen. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Hansing.

Der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Farnung (Mitte) freut sich, dass mit Kerstin Obladen und Jelger Tosch zwei jüngere Kandidaten für die Kommunalwahl antreten. Quelle: privat

FDP wird auch weiblich und jünger

Zum politischen Kreis möchte erstmals wieder für die FDP mit Kerstin Obladen (50) auch eine Frau gehören. Mit dem Studenten Jelger Tosch (20) ist es den Liberalen gelungen, einen jungen Kandidaten für die Kommunalwahl 2021 zu gewinnen. „Ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Pressesprecher Jelger Tosch einen Kandidaten haben werden, der die jungen Wählerinnen und Wähler gezielt ansprechen wird. Und mit Kerstin Obladen, die erst im vergangenen Jahr Mitglied der FDP geworden ist, konnten wir eine bekannte Wunstorferin überzeugen, nächstes Jahr für die Liberalen aktiv in die Kommunalpolitik einzusteigen“, berichtet der Vorsitzende des Stadtverbands, Daniel Farnung, erfreut.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy