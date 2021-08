Wunstorf

Der Wunstorfer Bauverein ist mit seinem Neubauprojekt an Neustädter Straße und Sudermannstraße gut vorangekommen und will ab Mitte nächsten Jahres vermieten. Dass die Genossenschaft auch in ihrem Quartier Nord+ mehr als nur Vermieter sein will, begrüßte bei einem Besuch am Montag auch der niedersächsische Minister für Umwelt und Bauen, Olaf Lies (SPD).

In der vergangenen Woche hatte der Bauverein das Richtfest in kleinem Kreis gefeiert. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal entstehen 30 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern und vier Mikrodoppelhäusern, die alle schon reserviert sind. Um bezahlbare Mieten zu erreichen, sind auch kleine Zweizimmerwohnungen ab 330 Euro Kaltmiete dabei. Bei den Doppelhaushälften mit ihren vier Zimmern liegt sie bei 1100 Euro.

Vorgaben erschweren niedrige Mieten

Ein Preisniveau wie sonst 5,60 Euro pro Quadratmeter im Bauvereinsbestand ist bei den Neubauten nicht zu erreichen. „Bei unseren vielen Gebäuden aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren werden die wachsenden Vorgaben noch eine ziemliche Herausforderung“, sagte Vorstandsmitglied Tietz der SPD-Delegation. Klimaschutz und niedrige Mieten lasse sich nur schwer miteinander vereinbaren.

Kathrin Tietz (vorn) erklärt Andreas Otto vom Verband der Wohnungswirtschaft (von links), Minister Olaf Lies, der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus, Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch und Ortsbürgermeister Thomas Silbermann das Projekt des Bauvereins. Quelle: Sven Sokoll

Bei der 11-Millionen-Euro-Investition will die Genossenschaft auch mit ihrer Verwaltung an die Ursprünge zurückkehren. Für das Verwaltungsgebäude an der Neustädter Straße sind gerade die Zuschnitte etwas geändert worden, weil wohl auch künftig ein größerer Teil der Mitarbeiter zumindest zeitweise daheim arbeiten will. Außerdem hat der Bauverein dort einen Versammlungsraum eingeplant, damit die Mieter zusammenkommen können, etwa bei den regelmäßigen Sicherheitsschulungen der Polizei.

Mehr als nur Wohnen

Lies lobte dieses Konzept des Bauvereins. „Das ist mehr als das reine Wohnen, sondern auch ein gemeinsames Leben.“ Und der Geschosswohnungsbau, der für ihn ein wichtiger Teil der Angebotspalette bleibt, sehe heute oft nicht mehr so schlicht aus wie in den Siebzigerjahren. Und auch das Energiekonzept mit einem Nahwärmenetz fand er vorbildlich.

Hier soll die Verwaltung des Bauvereins einziehen. Quelle: Sven Sokoll

Der Architekt Alexander Schan von der ISH Immobilien- und Servicegesellschaft Himmelsthür sprach sich allerdings dafür aus, nicht nur den Energieverbrauch eines Gebäudes zu bewerten, sondern den gesamten CO2-Verbrauch zu untersuchen. „Das würde dazu führen, dass wir in der Bauwirtschaft häufiger recyceln.“ Die Idee fand Lies interessant.

Baustoffe erfordern mehr Planung

„Wir sind trotz des Baustoffmangels gut vorangekommen“, berichtete der Architekt zum aktuellen Projekt. Heute müsse man sich nur darauf einstellen, das Material länger im Voraus zu bestellen. Die Großbaustelle mit sieben Gebäuden biete allerdings auch die Möglichkeit, notfalls an anderer Stelle weiterbauen zu können, wenn etwas fehlt.

Für seine Räume an der Langen Straße hat der Bauverein schon mehrere Interessenten gesprochen, dabei hat sich aber noch nichts Spruchreifes herausgestellt. „Wir wollen in den oberen Etagen wieder Wohnungen einrichten und für unten ein dazu passendes Gewerbe einrichten“, sagte Tietz.

Von Sven Sokoll