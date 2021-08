Steinhude

Bei schönem Wetter herrscht in Steinhude Chaos. Tagesausflügler ignorieren oftmals die Bitte der Polizei, für die An- und Abfahrt auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Autofahrende hoffen vielmehr, noch einen der raren Parkplätze zu ergattern. Chaotische Szenen spielen sich vor der Badeinsel ab. Am vergangenen Wochenende bildeten sich aber auch lange Staus vor der neuen Schrankenanlage auf dem Parkplatz am Bruchdamm.

Bei roter Ampel weiterfahren

Oberkommissar Rolf Schröpfer von der Polizeistation Steinhude hatte diese Situation stark kritisiert. Auch die Verwaltung sieht Handlungsbedarf. Das Problem: Wenn die Ampel rot zeigt, bleiben die Autofahrerinnen und Autofahrer geduldig vor der geschlossenen Schranke stehen. Erst beim Freiwerden eines Parkplatzes springt sie auf Grün. Und das kann dauern. Früher seien sie weitergefahren, um woanders nach einem Parkplatz zu suchen, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Das bleibe nun aus und führe zu langen Fahrzeugschlangen.

Hinweisschilder im Bereich des Parkplatzes könnten Abhilfe schaffen. Sie sollen Autofahrende dazu auffordern, bei Rot weiterzufahren und nicht auf einen frei werdenden Stellplatz zu hoffen.

Von Rita Nandy