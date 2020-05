Stadt will Platz an den Strandterrassen Mitte Juni eröffnen

Steinhude

Der Ausbau des Platzes an den Steinhuder Strandterrassen geht dem Ende entgegen. Eigentlich hatte er am Wochenende 13./14. Juni beim Landpartie-Fest des NDR seine erste große Bewährungsprobe erleben sollen. Diese ist aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Wir planen jetzt für Mitte Juni eine offizielle Eröffnung“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Der Hafen war das Vorbild

Die Gestaltung mit hellen und dunklen Anthrazittönen hat sich am Hafen orientiert. Nach dem gelungenen Muster von dort hatte die Stadt schon im Winter 2018/19 die Uferkante umgebaut, sodass Besucher dort jetzt auch mit Blick auf das Meer sitzen und dabei näher ans Wasser kommen können. Am Ufer entlang ist jetzt auch schon das neue Pflaster bis auf den Abschnitt am Bootshaus der Feuerwehr fertig und freigegeben. Und die Menschen haben sich das Areal bereits wieder erobert und sitzen dort jetzt auch unter neuen Straßenlaternen.

Anzeige

An der Uferlinie können die Besucher über das neue Pflaster schon gehen. So erreichen sie die Sitzgelegenheiten, die schon im vergangenen Jahr entstanden sind. Quelle: Sven Sokoll

Weitere NP+ Artikel

Auch alle Buden und der Steg der Berufssegler sind erreichbar. Derzeit sind die Bauarbeiter noch in der Mitte des Platzes aktiv. Fußgänger aus dem Ortskern müssen über den Weg an Hodanns Fischbude vorbei oder über den Fahrradweg am Rand des Kurparks ausweichen und werfen am Donnerstagnachmittag meist interessierte Blicke auf das abgesperrte Areal.

Während das Ufer schon wieder erreichbar ist, ist die Mitte des Platzes noch abgesperrt. Quelle: Sven Sokoll

Weil die Verhandlungen mit dem privaten Nachbar Strandterrassen über eine einheitliche Gestaltung gescheitert waren, ist ein schwarz-rot gepflasterter Bereich jetzt unverändert geblieben. Das Hin und Her hatte auch dazu beigetragen, dass die Bauarbeiten erst Anfang März begonnen haben und sich jetzt bis in die Jahresmitte gezogen haben.

Die Flächen neben den Strandterrassen sind nicht mit umgebaut worden. Quelle: Sven Sokoll

In der Corona-Zeit kam der Stadt letztlich aber zu Gute, dass die Baustelle das Areal in den vergangenen Wochen weniger attraktiv gemacht hat. Dass ein Flatterband bisher noch den Weg über die Brücke auf die Promenade versperrte, ist auch ein Überbleibsel der coronabedingten Sperrungen der vergangenen Wochen. „Wir geben das an den Baubetriebshof weiter, die Promenade sollte eigentlich wieder frei sein“, sagte Stockum. Die Brücke war zeitgleich mit dem ersten Abschnitt ebenfalls erneuert worden.

Wasserspiel soll ein Hingucker werden

Ein Wasserspiel im Boden in Form eines Schiffs war neben dem neuen neuen Pflaster ein wesentliches Element des zweiten Bauabschnitts. Auch die Anschlüsse wurden so verändert, dass sie bei Veranstaltungen leichter zu erreichen sind. Für ihn waren Ausgaben in Höhe von 650.000 Euro geplant, zu denen das Land knapp 150.000 Euro aus dem EU-Leaderprogramm beisteuert. Auch die Region beteiligt sich.

Im nächsten, dritten Bauabschnitt will die Stadt noch eine feste Bühne errichten. In der Vergangenheit musste der Baubetriebshof immer eine Mobile errichten. Außerdem sollen dann neue Baumstandorte mit weiteren Sitzgelegenheiten eingerichtet werden. Die alten Bäume waren gefällt worden, was im Ort für einige Kritik gesorgt hat. Die Planungsgruppe hatte aber darauf hingearbeitet, neue Sichtachsen zu schaffen, damit Besucher möglichst früh das Meer sehen können.

Die letzten Pflasterarbeiten laufen in der Mitte des Platzes. Quelle: Sven Sokoll

Die Stadt war sich 2015 nach längeren Verhandlungen mit der Region Hannover einig geworden, Eigentümerin des Platzes und der Promenade zu werden. Damals waren sich schon die politischen Kräfte in Wunstorf einig, dass an den Strandterrassen dringend etwas passieren muss. Nun konnten die Planungen überarbeitet und nach und nach umgesetzt werden.

Leuchten sind Ergebnis eines Versuchs

Anfang 2019 hatte die Stadt auf dem Ratskellergelände einige Leuchten ausprobiert. Der Ortsrat entschied sich dann für den Typ Philipps Metronomis, nicht nur für die Strandterrassen, sondern auch für die Fußgängerzone und die Promenade.

An der Uferlinie stehen auch Straßenlaternen eines neuen Typs. Quelle: Sven Sokoll

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll