Die Pläne für den zweiten Teil des Mühlenaue-Projekts in der Wunstorfer Kernstadt sollen mit einigen leichten Änderungen vor allem bei der Entwässerung weitergehen. Am Mittwoch, 13. Mai, spricht der Rat in seiner Sitzung über das Vorhaben, bei dem Wohnungen und eine Kita entstehen sollen.