Wunstorf

Bei einem Unfall am Großenheidorner Ortseingang sind am Dienstag zwei Fahrerinnen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 19-Jährige mit ihrem VW Polo um 17.15 Uhr auf der Dorfstraße aus dem Ort gekommen und wollte nach links in Richtung Fliegerhorst abbiegen. Dabei übersah sie den VW Tiguan, mit dem ihr eine 55-Jährige entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Autos abgeschleppt werden, der Schaden beträgt jeweils rund 10.000 Euro. Polizisten führten den Verkehr um die Unfallstelle herum, größere Behinderungen gab es aber nicht.

Von Sven Sokoll