Wunstorf

Zwei geparkte Autos sind bei Kollisionen in der Wunstorfer Kernstadt beschädigt worden, nach denen die Verursacher weitergefahren sind. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, traf jemand vor dem Haus Friedrichstraße beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto den roten VW Up einer 50-jährigen Wunstorferin. Nach Angaben der Polizei entstand an dem Fahrzeug hinten links ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Im Nordbruch wurde am Freitag zwischen 8.40 und 14.45 Uhr unter ähnlichen Umständen der schwarze Mini einer 27-Jährigen aus Wunstorf beschädigt. Der Schaden befindet sich im gleichen Bereich, beträgt hier aber nur etwa 300 Euro. Das Polizeikommissariat hofft, dass Zeugen sich unter Telefon (05031) 9530115 melden, um die beiden Unfallfluchten aufklären zu können.

Von Sven Sokoll