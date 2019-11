Zukunft des Küsterhauses ist ungewiss

Steinhude

Es ist ein charmantes Backsteinhäuschen, das Steinhuder Meer liegt quasi direkt hinter dem Haus. Doch ab Mitte des kommenden Jahres wird das ehemalige Küsterhaus gegenüber der Petruskirche voraussichtlich leer stehen. Der seit 2000 darin ansässige Kinder- und Jugendtreff zieht in ein Pfarrhaus der Gemeinde um. Was dann mit dem Gebäude passiert, ist unklar. „Eine Entscheidung wird wohl erst im Laufe des kommenden Jahres fallen“, sagt Kathrin Götze-Bühmann aus dem Kirchenvorstand. Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer würde es bedauern, wenn das markante Haus verschwinden würde. „Es ergänzt die Kirche optisch optimal. Es zu erhalten ist deshalb natürlich wünschenswert“, sagt er.

Sanierung wäre teuer

Bis im Jahr 2000 wohnte in dem Gebäude tatsächlich der Küster. Zur Jahrtausendwende schlossen die Stadt Wunstorf und die Gemeinde einen Vertrag, dort künftig Projekte der Kinder- und Jugendarbeit anzubieten. Der Teenkreis findet dort statt, im Kindertreff gibt es Mittagessen und Hausaufgabenhilfe. Aufgegeben wird das Haus, weil die Energieeffizienz nach heutigen Standards katastrophal ausfällt und eine Sanierung teuer würde. Stattdessen wird im ersten Halbjahr 2020 das sogenannte Pfarrhaus I baulich für die Kinder- und Jugendarbeit vorbereitet.

Ab dem 1. Januar wird dort Pastor Markus Weseloh diesen Arbeitsbereich übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Pastor Dieter Bartels an, der in den Ruhestand geht. Weseloh ist aktuell mit einer halben Pfarrstelle für die Jugendarbeit der evangelischen Landeskirche in Steinhude, Altenhagen-Hagenburg und Großenheidorn zuständig. Ab Januar hat er in Steinhude eine Vollzeitstelle als Ortspastor.

Von Mario Moers