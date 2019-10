Wunstorf

Am Sonntag hat der Zirkus Probst seine letzte Vorführung in Salzwedel gehabt, ab dem Reformationstag will er seine Show „Fantastico“ auch in Wunstorf auf dem Schützenplatz präsentieren.

Am Montag begann dafür der Aufbau. Mit als Erstes standen die Zelte und Ausläufe für die Tiere. Beim Presserundgang a...