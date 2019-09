Liethe

Mit ihrem VW Polo ist eine 77-jährige Wunstorferin am Montag gegen 12.55 Uhr kurz vor dem Bahnübergang in einer Kurve vom Frachtweg in Liethe abgekommen und im Graben gelandet.

Nach Angaben von Zeugen war die Frau kurz vor dem Unfall auffällig gefahren und hatte vor der Kurve noch einmal beschleunigt. Die Polizei geht davon aus, dass die 77-Jährige wegen einer Krankheit die Kontrolle über den Wagen verloren hatte.

Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Wagen befreien. Die Seniorin klagte über Schmerzen an der Wirbelsäule und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Wagens kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll