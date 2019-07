Wunstorf

Komische Bezeichnungen: Sie heißen Achternümme, In der Krummen Bünte und Schlobbenriede: Warum heißen Straßen in Wunstorf, so wie sie heißen? Und wie kommen die Benennungen zustande? Die Redaktion der HAZ/NP in Wunstorf ist dieser Frage nachgegangen. „Wenn eine Straße innerhalb einer Ortschaft liegt, dann...