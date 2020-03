Corona: Wirtschaftsförderung wird zum Krisenberater

Wunstorf

Geschäftsleute in Wunstorf bewegt ein völlig neues Gefühl: Existenzangst. Kosten senken, Kredit besorgen, Zuschuss beantragen, mit Mitarbeitern, Bank und Vermieter reden. Und alles am Besten gleichzeitig. Über die Stimmung und erste Hoffnungsschimmer sprechen wir mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt Wunstorf, Uwe Schwamm.

Herr Schwamm, bekommt Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten eine ganz neue Bedeutung?

Eigentlich nicht, wir fördern, wo wir können. Im Moment allerdings ganz anders als sonst.

Das heißt?

Na ja, das hat im Moment schon etwas von „Seelsorge“. Die Verunsicherung ist da, die Angst ist groß. Es geht bei einigen Betrieben in Handel, Gastronomie und Hotellerie um die Existenz. Die kleinen und mittleren Betriebe, und das sind fast 80 Prozent unserer Wirtschaft, müssen sich um alles alleine kümmern. Da steht keine Kette, kein Mutterkonzern im Hintergrund. Vielleicht lässt sich die Stimmung so beschreiben: Heute geht es meinem Laden noch verhältnismäßig gut, aber ich habe große Angst. Die Stimmung ist angespannt. Das kommt bei uns im Moment an.

Bei allen gleich? Oder gibt es Unterschiede?

Wer sein Geschäft in der eigenen Immobilie hat, hat weniger Sorgen. Aber für Mieter ist es wirklich existenziell. Den Textilhandel trifft es schwer. Er wird die Winterware nicht los, die Rabattaktionen im Frühjahr fallen aus. Frühlings- und Sommermode sind lange im Lager oder bestellt und können nicht verkauft werden. Das Handwerk kann nach meinem Eindruck weitgehend arbeiten. Dienstleister sind nur bedingt betroffen. Ganz schwer wird es das Tourismusgeschäft, Übernachtungen und Vermietungen am Steinhuder Meer und in den Hotels in Wunstorf treffen.

Die Innenstadt Wunstorf am Mittwochvormittag: Gästeführerin Roswitha Kranz hat das Bild von der leeren Langen Straße vom Turm der Stadtkirche geschossen. Quelle: Roswitha Kranz

Kann die Stadt helfen?

Ja und nein. Wir haben keine Rettungsschirme, wir dürfen auch kein Geld zahlen. Unser Job ist jetzt beraten, flexibel handeln und „übersetzen“.

„Übersetzen“ bedeutet?

Es kommen jeden Tag neue Informationen, zum Beispiel über Zuschüsse, Förderungen und verbilligte Kredite - wie behalte ich als Unternehmer den Überblick? Die Agentur für Arbeit muss die Anträge für Kurzarbeitergeld bearbeiten – wie stelle ich schnell und richtig einen Antrag? Wir bündeln das und stellen die Informationen auf unsere Internetseite. Das meine ich mit „übersetzen“.

Und gibt es etwas, was die Stadt darüber hinaus tun kann?

Ja. Gewerbetreibende müssen zum Beispiel Gewerbesteuer im Voraus bezahlen und auf der Basis von Daten aus viel besseren Tagen. Das passt gar nicht mehr zu den heutigen Umsätzen. Die Vorauszahlungen können wir stunden. Wir können sie sogar für einen gewissen Zeitraum auf Null setzen. Wie das im Einzelfall nach einer Prüfung später entschieden wird, sehen wir in einem Vierteljahr. Jetzt müssen wir schnell und flexibel entscheiden. Das tun wir. Die ersten Anträge sind da. Wir haben außerdem mit unseren Mietern in unseren eigenen Immobilien am Rathaus gesprochen und ihnen gesagt: Wenn es pressiert, machen wir etwas, ist doch klar. Es geht uns darum, den Firmen die Liquidität zu erhalten. Dafür müssen sie Fixkosten senken können.

Werden all die Rettungsschirme ausreichen?

Das kann ich heute nicht sagen. Es ist ja so: Was ein Textilhändler oder Pizzabäcker jetzt nicht umsetzen kann, wird er auch später nicht wieder reinholen. Die Leute essen ja nicht drei Pizzen am Tag, wenn später alles wieder läuft. Sie haben massive Einbußen. Darum brauchen sie auch Geld, das sie später nicht zurückzahlen müssen. Eine Kreditrückzahlung muss ich erwirtschaften. Das ist eine zusätzliche Belastung fürs Geschäft. Hilfreicher sind für viele darum freie Zuschüsse wie das Geld von der NBank (die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsens, die Red.).

Gibt es für Anträge auf Zuschüsse oder Kredite schon ein Procedere? Das soll ja alles ganz schnell gehen …

Die NBank hat die ersten Zuschüsse bewilligt. Wir haben das gleich am Mittwoch auf unsere Facebookseite gestellt und per Mail verteilt. Die Server sind total überlastet, vielleicht braucht das ein paar Tage. Anträge können bis Ende des Jahres gestellt werden. Ich bin sehr positiv überrascht, wie schnell dieses Hilfspaket für Firmen bis 50 Mitarbeiter umgesetzt wird. Also, ja: Es gibt etwas, und es kommt noch mehr. Das ist das Signal. Wir sind da dran, sammeln das und geben es möglichst schnell in den Verteiler. Eine Kollegin ist ausschließlich damit beschäftigt, die Infoseite aktuell zu halten.

Haben sie eine Krisenempfehlung?

Thema Fixkosten senken: Geschäftsinhaber sollten mit ihren Banken sprechen und ihren Vermietern schreiben. Ich glaube, das läuft aber schon gut. Es gibt zum Beispiel diesen Fall: Die Vermieterin einer Gewerbeimmobilie aus Süddeutschland hat von sich aus angerufen und uns gefragt, wie sie am wirkungsvollsten helfen kann. Indem sie die Miete um 50, 70 oder 100 Prozent senkt. Davon gibt es mehrere Beispiele. Das ist das Signal, dass hier gerade alle in einem Boot sitzen. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hat das in einem Appell sehr klar ausgedrückt: Wer als Vermieter seinen Mietern nicht entgegenkommt, wird vielleicht bald einen leeren Laden haben. Und der ist nicht wieder zu vermieten, weil es keine Nachfrage nach Läden in Innenstadtlagen gibt. Punkt.

Wie schlimm wird es?

Das ist nicht absehbar. Vielleicht ändert sich das Gesicht der Innenstadt, weil doch das eine oder andere Geschäft nicht wieder öffnet. Ich weiß auch, dass einige Firmen über Entlassungen nachdenken, aber nur als allerletzte Option. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Gesunde Betriebe werden das überwinden. Aber wer schon vorher gekränkelt hat, für den wird es ganz schwer.

Was macht Ihnen als „Seelsorger“ Mut?

Aktionen wie die der Werbegemeinschaft. Richtig klasse. Dahinter steht der Gedanke: Nach Corona geht das Leben weiter, und wir wollen dann auch noch da sein. Also: Wer nach Corona wieder in „seinem Geschäft“ einkaufen gehen will, unterstützt es jetzt so gut wie es geht.

Von Markus Holz