Das Tierheim Wunstorf befindet sich gegenüber des Fliegerhorstes an der Straße Stiefelholz 1a. Es ist unter Telefon (0 50 31) 6 85 55 zu erreichen. Das Tierheim ist dienstags, mittwochs, freitags und sonnabends von 10 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Es bietet an jedem ersten Dienstag und Sonnabend im Monat Führungen an. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tierheim-wunstorf.de. Das Tierheim ist auch in den sozialen Netzwerken vertreten unter anderem auf www.facebook.com/TierheimSteinhuderMeer/ sowie auf Instagram unter www.instagram.com/tierheimwunstorf/.